Леонид Слуцкий завершил строительство стадиона для детей в Волгограде

Изначально планировалось потратить на это 60 миллионов рублей, однако итоговая сумма выросла более чем в два раза.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил о завершении строительства своего стадиона для детей в Волгограде. Заявление он сделал в новом выпуске шоу "Слуга футбола" на "Ютубе".

"Возможность делать что-то нужное, светлое и настоящее гораздо приятнее тех проблем, которые всегда в той или иной степени бывают в нашей жизни", — заявил Слуцкий.

Стадион получил название "Бомбонера". Изначально на его возведение планировалось потратить 60 миллионов рублей, однако финальная стоимость выросла более чем в два раза и составила 135 миллионов. Комплекс состоит из большого и малого полей, раздевалок и административного корпуса.