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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 11:26
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Леонид Слуцкий завершил строительство стадиона для детей в Волгограде

Обложка © YouTube / СЛУга Футбола

Обложка © YouTube / СЛУга Футбола

Изначально планировалось потратить на это 60 миллионов рублей, однако итоговая сумма выросла более чем в два раза.

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий сообщил о завершении строительства своего стадиона для детей в Волгограде. Заявление он сделал в новом выпуске шоу "Слуга футбола" на "Ютубе".

"Возможность делать что-то нужное, светлое и настоящее гораздо приятнее тех проблем, которые всегда в той или иной степени бывают в нашей жизни", — заявил Слуцкий.

Стадион получил название "Бомбонера". Изначально на его возведение планировалось потратить 60 миллионов рублей, однако финальная стоимость выросла более чем в два раза и составила 135 миллионов. Комплекс состоит из большого и малого полей, раздевалок и административного корпуса.

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"Бывали моменты, когда мне казалось, что мы ничего не построим, что все идёт не так, что идея провалена", — добавил Слуцкий.

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Шамиль Гаджиев
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