РФС оштрафовал Леонида Слуцкого на 250 тысяч рублей из-за высказываний в адрес судьи

Комитет по этике РФС оштрафовал на 250 тысяч рублей главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого из-за его высказываний в адрес арбитра Виталия Мешкова. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 250 тысяч рублей и наказать условной дисквалификацией до конца сезона главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого за некорректные высказывания в адрес судейской бригады матча 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги "Рубин" — "Ростов", — говорится в сообщении.