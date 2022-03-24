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Регион
Опубликовано 24 марта 2022, 13:10

РФС оштрафовал Леонида Слуцкого на 250 тысяч рублей из-за высказываний в адрес судьи

После матча с "Ростовом" наставник раскритиковал работу арбитра, использовав нецензурные выражения.

Комитет по этике РФС оштрафовал на 250 тысяч рублей главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого из-за его высказываний в адрес арбитра Виталия Мешкова. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение оштрафовать на 250 тысяч рублей и наказать условной дисквалификацией до конца сезона главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого за некорректные высказывания в адрес судейской бригады матча 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги "Рубин" — "Ростов", — говорится в сообщении.

РФС рассмотрит нецензурные высказывания Слуцкого в адрес судьи Мешкова
РФС рассмотрит нецензурные высказывания Слуцкого в адрес судьи Мешкова

Напомним, "Рубин" дома проиграл "Ростову" (1:2) в матче 21-го тура РПЛ. После игры главный тренер казанцев Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Виталия Мешкова, использовав нецензурные выражения.

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