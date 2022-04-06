В Кремле опровергли сообщения о желании российских властей убить Зеленского

По словам Пескова, российская сторона заинтересована в том, чтобы украинский лидер согласился на выдвинутые на переговорах условия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI опроверг сообщения о том, что российские власти якобы хотят убить Владимира Зеленского.

"Нет, это неправда", — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил заинтересованность России в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия.

"Через них мы хотим положить конец военной операции", — уточнил Песков.