В Кремле опровергли сообщения о желании российских властей убить Зеленского
По словам Пескова, российская сторона заинтересована в том, чтобы украинский лидер согласился на выдвинутые на переговорах условия.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI опроверг сообщения о том, что российские власти якобы хотят убить Владимира Зеленского.
"Нет, это неправда", — заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он отметил заинтересованность России в том, чтобы Зеленский согласился на выдвинутые на переговорах условия.
"Через них мы хотим положить конец военной операции", — уточнил Песков.
Напомним, что в начале марта член делегации Украины на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на свою жизнь.