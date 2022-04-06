Захарова намекнула, что Зеленскому остаётся только самораспуститься
Официальный представитель МИД РФ обернула логику высказывания президента Украины на Совбезе ООН против него самого.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала предложение Владимира Зеленского о необходимости распустить Совет Безопасности ООН. По словам президента Украины, это единственно возможный способ исключить Россию из состава организации, если та не может справиться с "агрессором" другим способом.
"Если человек считает, что у структуры, у которой что-то не получается, остаётся один выход — самораспуститься, то, возможно, этот принцип он должен в первую очередь апробировать на себе", — заявила Захарова.
Напомним, во вторник Зеленский предложил Совету Безопасности ООН либо исключить из своего состава Россию, чтобы не позволить ей и впредь влиять на решения организации, либо самораспуститься. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ответ заявила, что это невозможно, так как у России есть право вето.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ