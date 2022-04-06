Депутат Ананских призвал ЕС подумать над последствиями санкций против нефти и газа из РФ

Так, вследствие замены отечественного голубого топлива дорогим американским СПГ цена на него в Европе взлетит на 30–50%.

Евросоюзу стоит "подумать и успокоиться" по поводу намерения ввести санкции против российских нефти и газа. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя соответствующее заявление главы Евросовета Шарля Мишеля. Он выразил недоумение из-за раздумий Евросоюза над такими ограничительными мерами и пояснил, что служит поводом для их реализации.

"Я бы задался вопросом: почему ЕС рано или поздно придётся отказаться от российских энергоресурсов? Кому это выгодно? Надо называть вещи своими именами: есть указание из-за океана, чтобы заместить российский дешёвый газ дорогим американским СПГ, для этого придумываются все основания", — сказал Ананских в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что вследствие этого растёт цена на газ не только на рынке, но и "в домах жителей Европы". Депутат отметил, что некоторые позиции ЕС сможет заменить уже в ближайшее время, однако в таком случае цена будет на 30–50% выше стоимости энергоресурсов из России.