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Регион
Опубликовано 6 апреля 2022, 12:56
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Депутат Ананских призвал ЕС подумать над последствиями санкций против нефти и газа из РФ

Так, вследствие замены отечественного голубого топлива дорогим американским СПГ цена на него в Европе взлетит на 30–50%.

Евросоюзу стоит "подумать и успокоиться" по поводу намерения ввести санкции против российских нефти и газа. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, комментируя соответствующее заявление главы Евросовета Шарля Мишеля. Он выразил недоумение из-за раздумий Евросоюза над такими ограничительными мерами и пояснил, что служит поводом для их реализации.

"Я бы задался вопросом: почему ЕС рано или поздно придётся отказаться от российских энергоресурсов? Кому это выгодно? Надо называть вещи своими именами: есть указание из-за океана, чтобы заместить российский дешёвый газ дорогим американским СПГ, для этого придумываются все основания", — сказал Ананских в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что вследствие этого растёт цена на газ не только на рынке, но и "в домах жителей Европы". Депутат отметил, что некоторые позиции ЕС сможет заменить уже в ближайшее время, однако в таком случае цена будет на 30–50% выше стоимости энергоресурсов из России.

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Медведев заявил, что западные санкции против России похожи на методы инквизиции

Ранее Лайф писал, что глава Евросовета сообщил о подготовке очередных санкций против России. Шарль Мишель добавил, что страны Европы также готовят и поддержку Украине. По его словам, и то и другое уже "в пути".

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Pixabay

Никита Осипов
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