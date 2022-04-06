Песков не располагает данными о биолаборатории в "Азовстали"
Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил, комментируя поступивший вопрос от журналиста. Также он добавил, что, "с другой стороны, скоро мы всё узнаем".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о биологической лаборатории на украинском предприятии "Азовсталь". Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос представителя СМИ в среду.
Комментируя по просьбе журналиста информацию, что на "Азовстали" может находиться биолаборатория, Песков ответил, что он "не располагает такой информацией". Также он добавил, что, "с другой стороны, скоро мы всё узнаем".
Ранее Лайф писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов на 90–95%. Последнее место, где укрываются бандиты, — это крупный металлургический комбинат "Азовсталь". 1 апреля Кадыров дал засевшим на "Азовстали" националистам день, чтобы сдаться. Глава Чечни отметил, что в его распоряжении имеются переговоры военных. Он пообещал, что если они сложат оружие, то российские военнослужащие не будут их трогать.