Песков не располагает данными о биолаборатории в "Азовстали"

Об этом пресс-секретарь президента РФ сообщил, комментируя поступивший вопрос от журналиста. Также он добавил, что, "с другой стороны, скоро мы всё узнаем".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о биологической лаборатории на украинском предприятии "Азовсталь". Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос представителя СМИ в среду.

Комментируя по просьбе журналиста информацию, что на "Азовстали" может находиться биолаборатория, Песков ответил, что он "не располагает такой информацией". Также он добавил, что, "с другой стороны, скоро мы всё узнаем".