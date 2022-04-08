Как ISU может выстрелить себе в ногу, избавившись от российских фигуристов Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и другие наши звёзды могут надолго выпасть из мирового фигурного катания. 6346 6346 Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Санкции против российских спортсменов, судя по резким заявлениям разных стран, только набирают обороты. Забавно, что пока одни требуют самых жёстких мер, другие — хотят обратного, говоря о незаконности таких решений. Тем не менее мировой спорт уже в скором времени может потерять россиян на очень долгий срок. Вполне вероятно, что случится это и в фигурном катании, где представители РФ — уже давно главные звёзды. Лайф рассказывает, почему подобное решение ISU может стать смертельным для самой организации.

Решит ли ISU избавиться от российских спортсменов?

Международный союз конькобежцев (ISU) решил сыграть в достаточно интересную игру. Отстранив Россию сразу после начала спецоперации на Украине, сейчас организация пошла по необычному пути. Она предложила всем национальным федерациям определиться со своей позицией до 18 апреля. После этого будут выноситься какие-либо дальнейшие решения.

"Совет ISU в соответствии со статьёй устава 17.1 решил написать членам организации с просьбой прокомментировать некоторые предлагаемые решения относительно последствий ситуации на Украине для деятельности ISU. Комментарии членов ISU должны быть отправлены до 18 апреля 2022 года. Совет рассмотрит их на онлайн-встрече 24 апреля 2022 года", — говорится в релизе организации.

То есть судьбу наших спортсменов будут решать наши же соперники? Выходит, что так. Речь в данном случае может идти не только о фигуристах, но и о представителях конькобежного спорта и шорт-трека. И там у нашей страны тоже есть свои звёзды. Впрочем, понятно, что сильнее всего пострадают именно фигуристы. Во-первых, в большинстве своём они ещё очень молоды и только начинают свой большой путь. Во-вторых, они главные звёзды мирового фигурного катания, которое представить без них очень сложно.

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Тем не менее ISU уже предприняла попытку забаррикадироваться от россиян и провела ЧМ-2022 в Монпелье. Наших, как вы поняли, там не было. То есть один из крупнейших мировых стартов без Валиевой, Трусовой, Щербаковой, Мишиной и Галлямова и многих других. В итоге чемпионат получился достаточно скучным. К примеру, в турнире женщин-одиночниц никто даже не попытался сделать четверные прыжки. Разумеется, что от этого сильно падает уровень турнира. Однако сами фигуристы, кажется, этому только рады.

"Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения", — заявила француженка Габриэла Пападакис.

Тем не менее внимания к турниру было приковано гораздо меньше. Да, возросла интрига, особенно в женском турнире или же соревновании спортивных и танцевальных пар. Но в целом сложно разглядеть в этом хоть что-нибудь хорошее. Впрочем, в ISU об этом предпочитают не говорить, высоко оценивая прошедший турнир. Видимо, на их экранах в этот момент параллельно не шёл Кубок Первого канала, где спортсмены показывали по-настоящему высокий уровень и даже били мировые рекорды.

Теперь же слово за национальными федерациями. Вероятнее всего, их позицию можно предугадать. Особенно с учётом того, что сильное влияние имеют именно западные страны, которые отсутствию наших будут очень рады. А значит, исключать полного отстранения россиян на очень долгие годы, к сожалению, нельзя.

Почему от этого проиграет ISU?

Фото © Getty Images / Atsushi Tomura — International Skating Union

В этой же связи встаёт главный вопрос. Кто проиграет сильнее: Россия без международных стартов или же ISU без наших сильных спортсменов? Рассмотрим здесь пример фигурного катания. С одной стороны, и это мы все прекрасно понимаем, нашим фигуристам будет очень непросто в условиях полной изоляции. Как ни крути, но возможность соревноваться с соперниками по всему миру делала их сильнее и добавляла желания ставить в программы как можно больше сложных элементов.

Что может потерять Россия?

В этой ситуации важно заметить, что возможные потери для нашей страны могут быть очень значительными. Это стоит признать, и отрицать данный факт — бессмысленно. Итак, что может потерять наша страна: спортсменов, которые уедут за границу и будут выступать за другие страны;

этапы серии Гран-при и другие международные соревнования на своей территории.

Уже сейчас ходит немало слухов о том, что наши фигуристы в случае полного бана могут спокойно уехать в другие страны. Разумеется, что предложения той же Анне Щербаковой будут поступать из разных уголков планеты. Подогрел интерес к этой теме и хореограф Илья Авербух.

— Обособленность никогда не способствует прогрессу. Более того, я уверен, что, если вопрос не решится, [фигуристы] начнут искать варианты выступлений за другие страны. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене, — заявил Авербух.

Примеры таких "трансферов" существуют. Впрочем, пока рано впадать в уныние, ибо нет ни решений, ни каких-либо громких заявлений наших спортсменов. Куда менее ощутимыми могут быть потери этапов Гран-при и других стартов. Здесь мы просто говорим о небольшом уменьшении зрительского интереса. С другой стороны, на смену им могут прийти внутренние старты, которые при наличии звёзд будут посещаться болельщиками не хуже, чем турниры планетарного масштаба.

Что может потерять ISU?

И здесь мы переходим к главному вопросу. Что потенциальное отстранение россиян будет значить для самой ISU и как она будет выживать в этих условиях? Итак, что же теряет ISU: сильных спортсменов;

огромную армию болельщиков;

спонсорские и рекламные контракты;

развитие фигурного катания, в особенности женского.

По сути, все эти пункты вытекают один из другого. Представим, что в мире фигурного катания больше нет Валиевой, Кондратюка, Трусовой, Щербаковой, Тарасовой и Морозова, Синициной и Кацалапова. В общем, всех наших. Представили? Вот и нам это сложно сделать. А их отсутствие значит, что пропадёт и доля интриги во всех будущих соревнованиях. И восстановление этого интереса, равно как и появление новых суперзвёзд, может занять долгие годы.

Алина Загитова. Фото © Getty Images / Koki Nagahama — International Skating Union

Соответственно, пропадут фанаты. Во-первых, за международными турнирами перестанет следить огромная Россия. А во-вторых, наших фигуристов любят и поддерживают по всему миру. Вспомните хотя бы армию поклонников Алины Загитовой в Японии или же овации нашим спортсменам в любой стране мира. Болельщики фигурного катания прекрасно знают, кто в этом виде спорта номер один.

— Главная аудитория фигурного катания — это болельщики из России и Японии. Если мировое фигурное катание лишится российской аудитории, то уйдут спонсоры, реклама. Они сами себя загоняют в такую сложную ситуацию, — отметила бронзовый призёр ЧМ-2015 Елена Радионова.

Но главное — остановится развитие фигурного катания. Нашим спортсменкам ничего не будет мешать оттачивать всё более сложные элементы и внутри страны. А вот японкам или американкам это делать будет попросту незачем. Побеждать можно будет с программами уровня десятилетней давности. Надо ли это ISU? Вопрос здесь остаётся открытым.

— Но если, во всяком случае, там (в ISU. — Прим. Лайфа) сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно. Потому что российские спортсмены никому не сделали ничего плохого, кроме того что двигали спорт вперёд на протяжении всей своей жизни, — заявила заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

Слово теперь за ISU. Не исключено, что в организации пойдут на самые разные риски, лишь бы сохранить репутацию и поддержать тренд "отмены всего российского", который активно продвигает Запад. Впрочем, сможет ли долго организация существовать в таких условиях?

Фото © Getty Images / Christof Koepsel — International Skating Union Кто сильнее пострадает от возможного исключения России из ISU? 0 Россия, т.к. потеряет международные старты и конкуренцию ISU, т.к. без наших спортсменов фигурное катание станет неинтересным Проиграют все

Авторы Шамиль Гаджиев