Мишустин: Российским блогерам приходится покидать зарубежные соцсети
Премьер также напомнил, что ранее правительство приняло льготы для IT-отрасли, чтобы простимулировать российских специалистов создавать собственную экосистему.
Российским блогерам приходится покидать иностранные соцсети, но при этом их замечания помогут создать хороший отечественный продукт. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Действительно, наши блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети. Ну, может, это и хорошо... Блогеры, которые возвращаются в наши российские независимые соцсети, видят и недостатки, и некоторые нюансы. Ну и хорошо, что видят. Потому что без отраслевых требований не бывает хорошего продукта", — сказал он.
Глава кабмина напомнил, что ранее правительство приняло льготы для IT-отрасли, чтобы простимулировать российских специалистов создавать собственную экосистему.
Ранее Михаил Мишустин призвал разработчиков создать российские аналоги App Store и Google Play. Премьер подчеркнул, что в России для этого есть все ресурсы, а также имеются элементы необходимой экосистемы, которые нужно доработать.
ТАСС / Александр Астафьев / POOL