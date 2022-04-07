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Опубликовано 7 апреля 2022, 13:03

Мишустин: Российским блогерам приходится покидать зарубежные соцсети

Премьер также напомнил, что ранее правительство приняло льготы для IT-отрасли, чтобы простимулировать российских специалистов создавать собственную экосистему.

Российским блогерам приходится покидать иностранные соцсети, но при этом их замечания помогут создать хороший отечественный продукт. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Действительно, наши блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети. Ну, может, это и хорошо... Блогеры, которые возвращаются в наши российские независимые соцсети, видят и недостатки, и некоторые нюансы. Ну и хорошо, что видят. Потому что без отраслевых требований не бывает хорошего продукта", — сказал он.

Мишустин анонсировал индексацию пенсий, соцвыплат и МРОТ
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Глава кабмина напомнил, что ранее правительство приняло льготы для IT-отрасли, чтобы простимулировать российских специалистов создавать собственную экосистему.

Ранее Михаил Мишустин призвал разработчиков создать российские аналоги App Store и Google Play. Премьер подчеркнул, что в России для этого есть все ресурсы, а также имеются элементы необходимой экосистемы, которые нужно доработать.

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ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Евгения Колесникова
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