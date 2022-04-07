Мишустин: Российским блогерам приходится покидать зарубежные соцсети

Премьер также напомнил, что ранее правительство приняло льготы для IT-отрасли, чтобы простимулировать российских специалистов создавать собственную экосистему.

Российским блогерам приходится покидать иностранные соцсети, но при этом их замечания помогут создать хороший отечественный продукт. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Действительно, наши блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети. Ну, может, это и хорошо... Блогеры, которые возвращаются в наши российские независимые соцсети, видят и недостатки, и некоторые нюансы. Ну и хорошо, что видят. Потому что без отраслевых требований не бывает хорошего продукта", — сказал он.

Глава кабмина напомнил, что ранее правительство приняло льготы для IT-отрасли, чтобы простимулировать российских специалистов создавать собственную экосистему.