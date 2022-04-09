Почему новый клип Шнура "Геополитическая" — ответ кающимся либералам Публицист Мария Дегтерева — о простом и крайнем чувстве звёзд, которые остаются со своим народом, президентом и армией. 46256 46256 Обложка © YouTube / Ленинград — Геополитическая (премьера песни)

Сергей Шнуров выпустил новый клип на песню "Геополитическая". С невообразимой точностью текст композиции метафорически воспроизводит события на Украине. Всё желающие найдут в Интернете, здесь процитирую лишь припев.

Вообще-то мы так давно женаты, И я всегда ей помогал! Моя жена-то хотела в НАТО, Поэтому у ней фингал.

Очевидно, что автор ассоциирует с побитой женой братскую Украину, образ России, мягко скажу, тоже достаточно ироничен. Но важно тут другое: авторские симпатии, да и симпатии слушателей, очевидно, минуя всю феминистическую риторику, концентрируются на главном герое. Женаты, помогал, шлялась, получила в глаз — делов-то.

Больше всего потрясает, что Шнуров выпустил песню в самый разгар либерального воя. В то самое время, когда вся компания "со светлыми лицами" сплотилась в покаянии перед Украиной, буквально выстроилась свиньёй и догрызает любого, кто позволил себе патриотические коннотации в высказываниях. Сегодня в некоторых кругах поддерживать свою страну стыдно как никогда. А говорить о спецоперации без заламывания рук и вовсе не принято.

Тем больше восхищает поступок Шнурова. Песня не только лихая и точная. Кажется, он первый, кто позволил себе оценить происходящее с юмором. Не с надрывом, пафосом, звенящим морализаторством, а с юмором. И что уж самое фантастическое — ни клип, ни песня не выглядят пошло. И кощунственно не выглядят. А значит, автор попал, как говорится, в десяточку.

Вообще, хочется отметить, что в сегодняшней ситуации "звёзды" раскрываются полностью, причём некоторые из них с самой неожиданной стороны. Было очевидно, что так называемая либеральная интеллигенция, "совесть нации" побежит из России, традиционно проклиная режим, тирана и соотечественников.

Но многие, наоборот, раскрылись с совершенно неожиданной стороны: певец Николай Басков, актёр Владимир Машков, теперь вот Шнуров — те люди, которые никогда не стояли на радикально патриотической позиции и в прогосударственной повестке замечены ранее не были. Я назвала троих, а их десятки. Актёры, певцы, режиссёры, которые тихо, но уверенно встали на сторону своего народа и своей страны.

Не побежали туда, где теплее и сытнее, а остались со "своими". В не самые лёгкие, мягко говоря, времена. Думаю, по мере раскрытия подробностей военной операции таких людей будет всё больше. Многие вернутся на родину и переобуются на лету — когда будут обнародованы факты, а не эмоции отдельных граждан "за мир": сведения о военных преступлениях со стороны Украины; свидетельства о том, на чём действительно держался режим Зеленского и "западных партнёров".

Но пока об этом говорить рано, остаётся только держаться максимально спокойно и сохранять остатки здравого смысла на фоне неутихающих стонов интернет-кликуш всех сортов и пород. И вот здесь нет лучшего средства и лучшего способа, чем юмор.

И в этом Сергей Шнуров оказался более чем полезным лично для меня и моих сограждан, не готовых кидаться в интернет-бои и биться в истерике, лёжа на диване. Стоит отдельно отметить, что аудитория группы "Ленинград" — это как раз-таки городская интеллигенция в основном, плюс отчасти офисный мир. Именно они главные адресаты стилизации "под быдло", любители искусного образа матерящегося алкоголика. То есть та аудитория, которая теоретически находится с другой стороны информационных баррикад.

Зачем Шнуров это сделал? Полагаю, им руководило, как писала поэтесса Марина Цветаева, "простое и крайнее чувство: — а ну?". За что Шнуру, конечно, большой респект!

Смогут ли "уехавшие в отпуск" из России звёзды вернуть к себе доверие россиян? 0 Нет, шанс на настоящий поступок даётся только раз и героями стали другие. Да, когда покаются и попросят прощения. Их простят только за то, что они великие артисты. Им не простят их слабость и будут всегда об этом напоминать.

Авторы Мария Дегтерева