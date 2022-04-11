Как Служба безопасности Украины создавала пророссийские организации и сама же с ними боролась После освобождения Херсона к военным попали документы местной СБУ о том, как спецслужба повышала свои показатели и осваивала бюджет на борьбе с "российским влиянием". 9666 9666 Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / SecurSerUkraine

В документах говорится, что "пророссийское подполье" Херсонщины не просто контролировалось, но и было создано самими местными спецслужбистами. Через эти организации эсбэушники ловили неблагонадёжных, а также отрабатывали деньги, выделяемые Украиной на борьбу с пророссийскими настроениями. За служебные успехи руководство херсонской СБУ получало звания, должности и награды.

Судя по документам, ещё в 2010 году сотрудники спецслужбы вышли на местного бизнесмена Александра Гуляева и предложили ему стать агентом в обмен на покровительство и защиту.

Свидетельские показания Александра Гуляева. Фото © LIFE

Особое предложение бизнесмену делал лично начальник УСБУ в Херсонской области генерал-майор Вячеслав Савченко. Тот, кто спустя три года опубликует в украинской газете "Гривна" статью под заголовком "Нельзя бороться с противозаконием незаконными методами".

Генерал спецслужб хорошо знаком херсонцам своим дворцом: трёхэтажный — для семьи и двухэтажный — для гостей. У него есть приличный автопарк: паркетники Volvo XC90, Lexus RX350, Nissan Patrol, а также седан Volkswagen Passat. В 2011 году на 8 Марта подарил супруге новенький Porsche Cayenne.

Осведомлённые жители города утверждают, что генерал уже давно стал долларовым миллионером. Под руководством Савченко херсонская СБУ превратилась в площадку для крышевания бизнеса и рейдерских захватов, в то время как Киев требовал от управления борьбы с преступностью, иностранными шпионами и пророссийским влиянием.

Вячеслав Савченко. Фото © nikolaev24.com.ua

Не в дружбу, а в службу

Тогда в 2010 году бизнесмен Гуляев получил оперативный псевдоним Аргентинец, а его непосредственным куратором стал первый замглавы УСБУ в Херсонской области Игорь Чернов. На официальной процедуре вербовки также присутствовал сотрудник УСБУ в Херсонской области Андрей Белобров.

Александр Гуляев. Фото © VK / Александр Гуляев

В 2014 году — после переворота в Киеве — СБУ требовала от своих региональных подразделений показать эффективную борьбу с инакомыслием и российским влиянием. Херсонскому управлению было непросто: в регионе — много людей с пророссийским взглядом. Спецслужба взялась выявлять сети "законспирированных диверсионно-террористических организаций пророссийского толка".

Публикации в СМИ, инспирированные херсонской СБУ. Фото © LIFE

Правда, все пророссийские общественные организации были легальными, предъявить им было нечего. Тогда херсонское УСБУ решило создавать фейковые объединения, чтобы ловить людей с пророссийскими взглядами, с активной жизненной позицией и желанием бороться с киевским режимом. Все они сразу же попадали под колпак СБУ с разными последствиями: одних запугивали, другие пропадали, кого-то вербовали. У активистов проводились обыски, на них заводили уголовные дела, в общем, таким образом СБУ создавала "профилактический эффект".

Одна из таких фейковых организаций называлась "Новое славянское поколение" (НСП), которую возглавил Гуляев. Бизнесмен сдавал своим кураторам всех "неблагонадёжных".

Дела у агента шли в гору: он вскоре перебрался с окраины Херсона, где жил в панельной многоэтажке на проспекте Димитрова, в частный дом, расположенный в самом центре города, на улице Гончарной (бывшая ул. Котовского), между областной администрацией и Херсонским госуниверситетом.

Успехи на бумажке

Судя по документам, многие операции херсонского управления СБУ, например по контрпропаганде, просто имитировались. При этом осваивались деньги из бюджета Украины.







Например, в мае 2020 года в Херсоне СБУ решила дискредитировать украинскую неправительственную общественную организацию "Всеукраинский координационный совет организаций российских соотечественников". Как писали в отчётах сотрудники СБУ, Совет был создан в 2007 году, с тех пор контролировался спецслужбами России с целью политической пропаганды и поиска потенциальных "агентов влияния" в пророссийской среде на Украине.

По заказу СБУ была написана, а затем размещена на одном из украинских сайтов статья под заголовком "Разносчики "Русского мира".

Скриншот публикации, направленной против пророссийских граждан в Херсоне. Скриншот © LIFE / шотам.in.ua

В Киев ушёл отчёт о том, что была проведена целая спецоперация: сотрудники СБУ якобы встречались с несколькими агентами. С одними обсуждались тезисы этой статьи, а с другими — общественные последствия.

Отчитываясь об успехе, в СБУ назвали статью резонансной, потому что в "Фейсбуке" (соцсеть запрещена в России) появилось четыре репоста.

Таким образом, писали эсбэушники, "цель акции, спланированной и проведённой СБУ, была достигнута, статья повлияла на общую оперативную обстановку в Херсонской области и высветила деятельность прокремлёвских организаций на Украине".

Репосты публикации "Разносчики "Русского мира" в сети Facebook (запрещён на территории Российской Федерации). Скриншот © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / "ХЕРСОН-ІНФО"

Конец резидента

Идиллия между агентом Аргентинец и его кураторами вскоре закончилась. Когда "Новое славянское поколение" окрепло, региональная СБУ решила "разоблачить" организацию. На ближайших сторонников Гуляева посыпались дела. Тот, недолго думая, пошёл с повинной к вышестоящему руководству СБУ, где признался в том, что его завербовали херсонские спецслужбисты под руководством Савченко, а НСП является их продуктом.

Чтобы избежать скандала, все уголовные дела против участников и руководителей движения быстро закрыли и передали в архив. Однако, где на данный момент находятся Александр Гуляев и остальные участники организации, неизвестно.

Фото © ТАСС / Михаил Палинчак Почему СБУ не способна обеспечить безопасность Украины? 0 Потому что в ней работают непрофессионалы и казнокрады Потому что отстала от жизни, не знает новых реалий СБУ может исполнять лишь указания кураторов с Запада