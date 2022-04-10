Депутат Шеремет призвал лишить ЕС российского газа в наказание за санкции

По его мнению, европейские страны должны понять, что агрессивная и унизительная политика в отношении Москвы пагубна для них самих.

России необходимо ответить на недружественные действия стран Евросоюза и временно прекратить поставки энергоресурсов в эти государства, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".

По мнению парламентария, Европейский союз должен прекратить "свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику" в отношении Москвы. Он считает, что ЕС и так совершил роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.

"Я считаю, мы должны ответить жёсткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема", — сказал Шеремет.