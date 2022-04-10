Депутат Шеремет призвал лишить ЕС российского газа в наказание за санкции
По его мнению, европейские страны должны понять, что агрессивная и унизительная политика в отношении Москвы пагубна для них самих.
России необходимо ответить на недружественные действия стран Евросоюза и временно прекратить поставки энергоресурсов в эти государства, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом он заявил в интервью РИА "Новости".
По мнению парламентария, Европейский союз должен прекратить "свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику" в отношении Москвы. Он считает, что ЕС и так совершил роковую ошибку, выбрав себе в лучшие друзья США.
"Я считаю, мы должны ответить жёсткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема", — сказал Шеремет.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что ЕС будет ужесточать санкции против России. Пятый пакет рестрикций Европейского союза не был последним. По словам канцлера, ограничения вводятся, чтобы на Украине закончились военные действия.
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