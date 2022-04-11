Песков отреагировал на слова Кадырова о скором наступлении ВС России "на все города Украины"

Он предложил журналистам адресовать все вопросы о ходе "Операции Z" российскому военному ведомству, которое ежедневно проводит брифинги.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о скором наступлении российских военных "на все города Украины", в том числе Киев, с целью уничтожения националистов. Он посоветовал подробную информацию узнавать из заявлений Министерства обороны РФ.

"Мы традиционно не говорим с вами о ходе специальной военной операции. Всё-таки мы оставляем эту прерогативу Министерству обороны", — подчеркнул он на встрече с журналистами.