Жёлтый уровень террористической опасности введён в Белгородской области

Он продлится до 25 апреля. Также с сегодняшнего дня ввели запрет запуска петард, фейерверков и салютов по всей области.

С сегодняшнего дня жёлтый уровень террористической опасности введён в граничащей с Украиной Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале. Как подчеркнул Гладков, данный режим вводится для усиления работы спецслужб, но гражданам стоит им помогать и быть более бдительными.

"Мы уделяем очень большое внимание антитеррористической защищённости социальных объектов: детских садов, школ, больниц, учреждений социальной защиты. Дополнительно мы увеличиваем количество патрулей, в том числе силами добровольных народных дружин. Все наши действия были последовательными. Именно поэтому с сегодняшнего дня и до 25 апреля на территории всей области введён жёлтый уровень террористической опасности", — написал губернатор Белгородской области.

Гладков объяснил, что особый режим позволит консолидировать усилия власти, силовых структур и населения. Он опубликовал рекомендации, которых стоит придерживаться в этот период. Жителям всей Белгородской области по возможности следует воздержаться от посещения мест массового пребывания людей, всегда иметь при себе удостоверение личности и обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях. Кроме этого, рекомендуется обсудить с семьями план действий в случае возникновения ЧС.

"Самое главное — это сохранять спокойствие. Я и моя семья — на месте. Всегда с вами!" — заверил Гладков.