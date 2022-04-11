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Опубликовано 11 апреля 2022, 20:09

Глава МИД ФРГ выступила за переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Министр отметила, что сейчас центральной задачей является старт обсуждения по соответствующему вопросу, и назвала это "давно назревшим шагом".

Необходимо начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский союз в первой половине 2022 года. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Нашей задачей является теперь, в первом полугодии, наконец начать переговоры по вхождению [в ЕС] Албании и Северной Македонии. Это давно назревший шаг", — отметила министр.

По словам Бербок, на данный момент это является центральной задачей.

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Ранее Лайф писал, что глава ЕК допустила принятие нестандартных шагов для вступления Украины в ЕС. При этом фон дер Ляйен отметила, что киевским властям сначала необходимо решить, что они хотят делать в будущем и как намерены строить страну.

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Getty Images / IMAGO / Florian Gaertner

Никита Осипов
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