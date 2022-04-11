Глава МИД ФРГ выступила за переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС

Министр отметила, что сейчас центральной задачей является старт обсуждения по соответствующему вопросу, и назвала это "давно назревшим шагом".

Необходимо начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский союз в первой половине 2022 года. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

"Нашей задачей является теперь, в первом полугодии, наконец начать переговоры по вхождению [в ЕС] Албании и Северной Македонии. Это давно назревший шаг", — отметила министр.

По словам Бербок, на данный момент это является центральной задачей.