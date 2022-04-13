Политолог Бондаренко: Пленённого на Украине Медведчука ждёт показательный трибунал
Также эксперт убеждён, что противостоянием в Донбассе в ближайшие время "Операция Z" не ограничится. То, что ВС РФ стояли под Киевом и сейчас контролируют южную часть Украины, уже говорит о многом.
Над пленённым в Незалежной лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком проведут "показательный трибунал". Такое мнение выразил директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
"Есть версия, что Медведчука обменяют на тех, кто окопался в Мариуполе. Я в это не верю, мне кажется, что над ним проведут показательный трибунал. И в тот момент, когда украинские вооружённые силы будут терпеть поражение на востоке и юге Украины, в Киеве будет проходить суд на Медведчуком как репетиция трибунала над российским руководством, о чём мечтают украинские власти, да и весь Запад, пытаясь представить эту ситуацию как Югославию времён Слободана Милошевича", — передаёт радио "Комсомольская правда" слова политолога.
Также Бондаренко убеждён, что противостоянием в Донбассе в ближайшие время "Операция Z" не ограничится. То, что российские войска стояли под Киевом и сейчас контролируют южную часть Украины, уже говорит о многом, подчеркнул эксперт.
Лайф уже рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил России обменять задержанного Медведчука на попавших в плен украинцев. Фотография закованного в наручники лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" появилась в телеграм-канале президента Незалежной, позже её подлинность подтвердили в СБУ.
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