Также эксперт убеждён, что противостоянием в Донбассе в ближайшие время "Операция Z" не ограничится. То, что ВС РФ стояли под Киевом и сейчас контролируют южную часть Украины, уже говорит о многом.

Над пленённым в Незалежной лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком проведут "показательный трибунал". Такое мнение выразил директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

"Есть версия, что Медведчука обменяют на тех, кто окопался в Мариуполе. Я в это не верю, мне кажется, что над ним проведут показательный трибунал. И в тот момент, когда украинские вооружённые силы будут терпеть поражение на востоке и юге Украины, в Киеве будет проходить суд на Медведчуком как репетиция трибунала над российским руководством, о чём мечтают украинские власти, да и весь Запад, пытаясь представить эту ситуацию как Югославию времён Слободана Милошевича", — передаёт радио "Комсомольская правда" слова политолога.

Также Бондаренко убеждён, что противостоянием в Донбассе в ближайшие время "Операция Z" не ограничится. То, что российские войска стояли под Киевом и сейчас контролируют южную часть Украины, уже говорит о многом, подчеркнул эксперт.