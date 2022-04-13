Как Киев за 8 лет войны легализовал убийство жителей Донбасса Восемь лет назад украинские власти начали карательную операцию в Донбассе. Теперь им противостоит Российская армия, но они так и не поняли, почему против киевских силовиков начата спецоперация. 23454 23454 Добровольцы военизированного батальона "Азов" принимают присягу на Софийской площади в Киеве перед отправкой в Донбасс. 23 июня 2014 года. Обложка © Getty Images / Corbis / Martyn Aim

Протесты на Юго-Востоке Украины постепенно превратились в гражданскую войну в Донбассе. 14 апреля 2014 года киевские власти начали так называемую Антитеррористическую операцию (АТО), позже её переформатировали в Операцию объединённых сил (ООС). Всё это время Донбасс держал удар от превышающих по численности украинских сил.

Первые выстрелы по Донбассу

Захватившие власть в Киеве прямым текстом называли жителей Донбасса террористами и сепаратистами. Фактически они были объявлены врагами народа. Против них начали войну. Одним из первых, кто почувствовал майданную власть, стал город-герой Славянск.

Для участия в АТО собирались отряды из бывших майданных активистов, уголовников и прочих элементов, которых бы в нормальную армию никогда не взяли. Против жителей Донбасса вели не только вооружённую борьбу, но и пытались понизить в правах. Что говорить о невыплате пенсий, если глава МВД Арсен Аваков предложил лишить несогласных избирательных прав. Позволял себе высказываться против жителей Донбасса и экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Итоговая пресс-конференция президента Украины П. Порошенко в Киеве. Декабрь 2014 года. Фото © ТАСС / ZUMA / Igor Golovniov

— У нас работа будет — у них нет. У нас пенсии будут — у них нет. У нас поддержка людей — детей и пенсионеров — будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать, — говорил Порошенко.

Война за независимость

В начале мая на территории ДНР и ЛНР, объявивших свою независимость, прошёл референдум, где жители региона сделали окончательный выбор — прощание с Украиной.

На Украине же прошли свои выборы — президентские. На них победил Пётр Порошенко. После него кровь начинает реками литься в Донбассе. К августу ситуация в республиках Донбасса стала критичной, но поражения удалось избежать, окружив украинских силовиков и взяв их в "котлы". В сентябре были подписаны первые Минские соглашения. Они должны были урегулировать конфликт, но всё только накалялось.

Во время митинга за открытие границ с Россией. Донецк, Украина. 18 мая 2014 года. Фото © ТАСС / Константин Сазончик

В январе 2015 года бои опять возобновились. Республикам Донбасса удалось взять Дебальцево, но дальше войну остановили новые Минские соглашения. Однако они всё время игнорировались киевскими властями. Руководство ДНР и ЛНР регулярно обращало на это внимание международных организаций, в том числе и мониторинговой миссии ОБСЕ, но всё тщетно. Гибли не только военные, но и мирные жители. За восемь лет от украинских обстрелов погибло больше 10 тысяч человек. Примечательно, что всё время украинская сторона перекладывала ответственность за обстрелы на народные милиции ДНР и ЛНР.

Всё это время украинские силовики готовились к наступлению на Донбасс. Их готовили западные специалисты. К концу 2021 года на границах республик было уже 125 тысяч военных Украины. Кроме этого, всё время шло строительство укрепрайонов.

Радикалы

Особую роль в войне в Донбассе сыграли радикальные националисты. В республиках их сравнивали с карателями СС. И это правда, сейчас на освобождённых территориях находят пыточные, а также массовые захоронения. Особую известность получила тюрьма "Библиотека".

"Азов", "Айдар", "Донбасс", "Торнадо" — вооружённые формирования Украины, почти полностью состоящие из нацистов. Эти подразделения формировали по идеологическому признаку. Их отлично экипировали, вооружали, обучали. Финансированием занимались олигархи. Для нацистов население Донбасса не имело значения. Следуя заветам своих нацистских учителей, они считали, что в ДНР и ЛНР живут untermensch — недочеловеки, которых можно уничтожать.

Украинские националисты и военнослужащие батальона "Азов" во время марша, посвящённого 72-й годовщине Украинской повстанческой армии (УПА). Киев, Украина. 14 октября 2014 года. Фото © Getty Images / Sofia Bobok / Anadolu Agency

Все эти люди удивительно вписывались в украинскую реальность. После долгих лет войны в Киеве не считали жителей Донбасса своими. Для киевских властей важна была земля, но не люди. Лучший способ получить землю без людей? Уничтожить их! Этим они восемь лет и занимались.

Российские дипломаты и общественники много раз обращали внимание на военные преступления, убийства мирных жителей, а также допуск радикалов до различных уровней власти, но это не было услышано мировым сообществом. Теперь для освобождения жителей Донбасса и Украины от почитателей Гитлера и свастики российские войска начали специальную операцию. Даже сейчас в Киеве считают, что на Украине нет нацизма, однако трофеи русских военных показывают, что ВСУ можно было бы переименовать в "Укровермахт", а Нацгвардию — в СС.

Авторы Даниил Черных