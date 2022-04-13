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Регион
Опубликовано 13 апреля 2022, 20:22
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Американская киностудия A24 присоединилась к антироссийским санкциям

Компания приостановила прокат своих фильмов на территории Российской Федерации, оставив лишь один фильм, который вышел на российские экраны после 24 февраля.

Американская компания A24, которая занимается созданием фильмов, телепрограмм и другого контента, присоединилась к антироссийским санкциям. В РФ показ её продукции приостановлен.

Как пишет "Бюллетень кинопрокатчика", исключением стал лишь фантастический экшен "Всё везде и сразу", появившийся на экранах после 24 февраля. По данным издания, права на фильм полностью выкупила российская кинокомпания "Вольга".

"Вольга" планировала приобрести ещё один фильм A24 — хоррор MEN Алекса Гарленда. Однако этот релиз дистрибьютор не выкупил полностью. По этой причине российский прокат фильма с высокой степенью вероятности не состоится. Мировая премьера картины запланирована на 20 мая 2022 года.

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А в начале марта, как сообщал Лайф, Netflix уведомил российских пользователей о приостановке работы в стране. Гражданам РФ дали возможность пользоваться сервисом до окончания действующей на тот момент подписки.

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Pixabay

Артем Порвин
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