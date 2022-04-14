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Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 08:17
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Суд в Калмыкии арестовал сотрудника администрации Элисты за распространение фейков о ВС РФ

Подозреваемый публиковал ложные сведения о количестве погибших российских военных и об обстоятельствах проведения "Операции Z" на Украине.

Суд в Калмыкии арестовал сотрудника Администрации города Элисты, который подозревается в распространении через телеграм-канал фейков о ВС России. Об этом сообщил представитель УФСБ РФ по республике в беседе с РИА "Новости".

"Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал он.

По данным ведомства, злоумышленник создал телеграм-канал, где распространял ложную информацию о Российской армии. В частности, он публиковал фейки о количестве погибших военных РФ и об обстоятельствах проведения "Операции Z" на Украине. В результате возбуждено уголовное дело по статье "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ".

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Pixabay

Евгения Колесникова
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