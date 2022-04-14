Депутат Аксаков объяснил рост спроса на отечественную бытовую технику

Помимо всего прочего, парламентарий отметил, что российские компании научились производить качественную продукцию, которая может конкурировать с импортной и при этом стоит, как правило, дешевле.

Спрос на российскую бытовую технику внутри страны вырос благодаря повышению качества отечественной продукции, а также из-за подорожания импортных товаров на фоне санкций. Об этом Лайфу рассказал председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Иностранная бытовая техника выросла в цене, и она стала больше в дефиците в связи санкциями, в связи со сложностями транспортной логистики, а российская — производится. Она в больших объёмах может производиться. Это делает её более конкурентоспособной по цене", — сказал он.

Аксаков также отметил, что российские производители научились собирать качественную бытовую технику, которая может конкурировать с импортной и при этом стоит, как правило, дешевле. Поэтому спрос на отечественную продукцию, естественно, растёт, добавил он.

"Я думаю, достаточно давно отечественные покупатели предпочитали российскую аналогичную импортной технике в связи с тем, что она по качеству не уступала, а по цене, как правило, была ниже", — заключил депутат.