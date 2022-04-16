Почему Румыния раз в полвека приезжает в Одессу за наказанием Оглавление "Благодетели" Расправа От победных реляций до пораженчества — один шаг Смертельные амбиции маленькой страны Как Румыния поплатилась за свои амбиции и войну с СССР во время Великой Отечественной, когда в боевых действиях на территории Союза было потеряно 840 776 румынских граждан. 29248 29248 Румынские солдаты изучают карту рядом с дорожным знаком, указывающим путь на Одессу. Август 1941 год. Фото © Getty Images / Mondadori

В том, что мы, как во время Великой Отечественной войны, воюем с объединённой Европой, не остаётся никаких сомнений. Согласно данным новостных агентств, с 13 апреля в Одессе начала работать натовская служба мониторинга, отслеживающая корабли Черноморского флота России. Эта секретная служба снабжена американским оборудованием, способным засечь российские корабли в радиусе двухсот километров.

Ну, разумеется, натовцы не доверили такое замечательное оборудование украинским нацистам и обеспечили Одессу собственными специалистами: Чёрное море теперь "мониторят" румыны — бойцы ЧВК Nordstarsupport Group. У румын две задачи. Первая — это вовремя предупредить украинцев о том, что русские задумали высадить десант. И вторая — это отслеживать наши корабли и наводить на цель противокорабельные киевские ракеты "Нептун", дальность поражения которых достигает 250 километров.

"Благодетели"

Это не первое появление румынских вояк в городе-герое. Одесса давно была лакомым куском для соседней страны, и Румыния с удовольствием принимала участие в разделе территорий СССР — к востоку от страны было принято решение организовать новую "провинцию" Транснистрию.

Со стороны Румынии в СССР вторглись 600 000 солдат вермахта, включая 11-ю и 17-ю немецкие армии и 3-ю и 4-ю румынские армии. 20 августа развернулось масштабное сражение за Одессу. Красная армия героически сражалась, и город был оставлен только в середине октября. Наши части так сильно потрепали румын, что 4-ю армию пришлось отводить в тыл — на восстановление. Об ожесточённости боёв говорит тот факт, что нацисты использовали в боях под Одессой 7857 самолётов. На город было сброшено 1974 тонны авиабомб. Потери румын тогда составили 90 000 человек, включая раненых и пропавших без вести. Защитники Одессы потеряли убитыми 16 578 человек.

Румынские войска в захваченной Одессе. 21 октября 1941 года. Фото © Getty Images / Mondadori

На территориях, оккупированных румынами, включая Одессу и Тирасполь, захватчики вели себя так, словно пришли сюда "на два миллиона лет". Они сразу же налаживали производство, заставляли население работать на рейх. С культурой происходило то же самое, что сейчас происходит на Украине. Все языки, кроме румынского, запрещались. Учить детей в школе можно было только на румынском. Из библиотек были изъяты все книги советских писателей, их заменило радио — оно как раз вещало на понятном русском языке. Некоторые особо прогрессивные граждане Одессы даже восхищались оккупантами: "Ну могут же, когда захотят!" И действительно, голода в городе не было. Зато были массовые казни коммунистов и евреев.

Одесский театр оперы и балета, где базировалось румынское командование во времена румынской оккупации. Фото © Getty Images / Mondadori

Расправа

16 октября Красная армия оставила город; расстрелы начались уже 19 октября. Первыми жертвами стали 3000 советских военнопленных и 10 000 коммунистов, советских работников и евреев — румыны просто отлавливали на улицах города всех подозрительных. Сначала пленников заперли в пороховых складах, а затем часть расстреляли, а часть просто сожгли, облив стены складов горючим.

Одна из улиц Одессы после бомбёжки. Одесса, ноябрь 1941 года. Фото © Яд Вашем. Мемориальный комплекс истории холокоста

Сопротивление подавлялось самым жестоким образом — за одного уничтоженного румынского офицера или чиновника убивали по 200 человек, за солдата — по 100 человек. Когда в военной комендатуре произошёл взрыв заложенной при отступлении Красной армии радиоуправляемой мины и погибли 67 человек, включая коменданта города, румыны устроили в Одессе настоящую резню. За день были убиты до 10 тысяч человек. Румыны просто врывались в квартиры одесситов, вытаскивали их на улицу и тут же убивали или вешали. На одном только Александровском проспекте было повешено 400 человек. А 24 октября румыны решили полностью "зачистить город от евреев и коммунистов". 5000 человек согнали в бараки у села Дальняк, расстреляли из пулемётов и подожгли. За неделю Одесса потеряла десятую часть мирных горожан.

Регистрация евреев Одессы, октябрь 1941 г. Фото © Яд Вашем. Мемориальный комплекс истории холокоста

Ещё 55 тысяч евреев были расстреляны в середине декабря 1941 года в Богдановке. Их палачами стали уже знакомые нам люди: немцы, румыны и украинские националисты. Ещё 10 тысяч евреев были отправлены в концлагеря, а оставшиеся 35 тысяч выселены в гетто. Их ждала печальная участь, выжила из них только тысяча человек. Почти все, кто был собран в гетто, погибли от холода, голода и вследствие расстрелов.

Все принадлежавшее евреям немцы, румыны и бандеровцы делили между собой. Стоимость имущества, вывезенного с оккупированных земель в одну только Румынию, составляла 948 млрд леев, или больше 19 млрд рейхсмарок.

От победных реляций до пораженчества — один шаг

Однако румыны воевали не только за Одессу: 1-я румынская пехотная дивизия брала Харьков, участвовала в боях под Изюмом. 2-ю пехотную дивизию после сражения за Одессу бросили под Кировоград, а позже прикрепили к 113-й немецкой дивизии. Позже на восточный фронт прибыли 4-я и 20-я дивизии. Только в Харьковской области румынский контингент составлял 64 тысячи человек.

Румыны принимали участие в наступлении на Северный Кавказ и на Сталинград. Сюда осенью 1942 года были переброшены 3-я и 4-я армии, два звена истребителей, три — бомбардировщиков, одно — штурмовиков. На самом деле это была огромная сила: только 3-я армия насчитывала 75 тысяч штыков. Кроме румын, под Сталинградом находилось две армии немцев, армия итальянцев и армия венгров. Им противостояли две советские армии — 51-я и 57-я.

Румынские солдаты на позициях в районе Сталинграда, 1942 год. Фото © Wikipedia / Bundesarchiv Bild

Итог сражения известен: в ноябре 1942 года во время проведения операции "Уран" советские войска наголову разбили противника. 3-я армия румын была "разрезана" на несколько частей, затем советские войска приступили к их последовательному уничтожению.

23 ноября сдались генерал Михай Ласкар и ещё 8058 румынских солдат и офицеров. 24 ноября капитулировали ещё 21 000 солдат и офицеров. Красная армия продолжила развивать наступление, в результате чего было уничтожено 80% личного состава 4-й румынской армии. Всего в землю под Сталинградом легло 158 850 румын.

После этой убедительной победы русского оружия румыны вдруг резко расхотели воевать, а в самой Румынии активизировались упаднические настроения. Резко возросло количество уклонистов — удобрять русский чернозём никто не хотел. Местные "элитки" стали понимать, что Румынии нужно как-то выйти из войны. В стране росли прокоммунистические настроения.

Смертельные амбиции маленькой страны

После Сталинграда начался откат румын по всей линии фронта — на Кубани, на Тамани, в Крыму. 10 апреля 1944 года была освобождена Одесса. А вскоре военные действия начались уже на территории Румынии. 23 августа в стране произошёл госпереворот. Премьера Антонеску арестовали сторонники короля Михая I. Этой же ночью король по радио объявил о прекращении вооружённых действий против СССР. Некоторые части не признали полномочий короля и продолжили вести войну, однако это не помогло — 31 августа Советская армия заняла Бухарест.

Вступление советских войск в Бухарест в августе 1944 года. Фотограф Михаил Трахман. Репродукция © ТАСС / Валерий Христофоров

Немцы попытались вернуть румын под свой контроль и направили на подавление восстания войска. Но эти части были атакованы не только советскими, но и румынскими военными. В результате боевых действий в плен к румынам попали 50 тысяч немецких солдат и офицеров.

Арестованный Ион Антонеску был выдан СССР, однако русские вернули его румынам, и те его казнили. Среди различных обвинений было и такое: "Организация репрессий против гражданского населения Одессы осенью 1941 года". Кроме Антонеску, были казнены губернатор Трансистрии Георг Алексян, а командир одесского гарнизона генерал Николае Мачич был осуждён на пожизненное заключение.

Что тут скажешь? Возможно, у румынского народа короткая память? А может, Румыния всё ещё мечтает об Одессе? Очевидно, уроки русского языка, преподнесённые в 1940-х годах, румыны забыли. Так мы их можем напомнить: во время Великой Отечественной войны в боевых действиях на территории СССР Румыния потеряла 840 776 человек, из которых 475 070 человек были убиты, 365 706 человек умерли от ран и болезней. В плен попали 229 682 человек. Это большая цена за амбиции одной довольно небольшой страны.

Сейчас население Румынии составляет 20 млн человек. В 2006 году страна вступила в НАТО, но считается самым слабым местом Североатлантического блока из-за своего расположения. Имеет контрактную армию, флот и ВВС общей численностью 71 400 человек, но может мобилизовать ещё 80 тысяч резервистов. Неужели история повторится?

Премьер-министр Румынии Ион Антонеску, король Румынии Михаил I и немецкий генерал Эвальд фон Клейст во время инспекции. Одесса, сентябрь 1941 года. Фото © Getty Images / Mondadori Может ли повториться история с румынской интервенцией теперь уже в составе НАТО на территорию экс-советской республики? 0 По факту это уже происходит, потому что мы противостоим силам Запада Нет, НАТО не решится на открытое военное противостояние с Россией

Авторы Майя Новик