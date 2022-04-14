Директор Музея современной истории России опубликовала видео о страданиях детей Донбасса

Начиная с 2014 года Украина загоняла ребят в сырые подвалы, пугала грохотом взрывов, а также убивала их и их матерей, утверждает она в подписи к ролику.

Ролик "Дети Донбасса". Видео © "ВКонтакте" / Ирина Великанова

Директор Музея современной истории России Ирина Великанова опубликовала на своей странице в "ВКонтакте" видео о страданиях детей Донбасса.

"Украина, которая ратифицировала международные правовые нормы о правах детей, защите детей в период конфликтов и взяла на себя обязательства по защите гражданского населения, начиная с 2014 года загоняла детей Донбасса в сырые подвалы, пугала грохотом взрывов, убивала их и их матерей", — подписала она под видео.

Героями ролика стали два мальчика — семилетний Дима и его одногодка Кирилл из города Харцызска в ДНР, которые оказались в приюте. Они давно не видели родителей, а их дома были уничтожены в результате действий украинских военных.

"Моя мечта — поскорее поехать домой. Я давно не видел родителей — маму, папу", — рассказал Кирилл.

Маленький Дима заявил, что тоже соскучился по родным. Он пока не знает, что его мама и папа погибли. Также в видео рассказали историю пятилетней Софии из Мариуполя. Она поведала, что её садик был практически полностью уничтожен в результате артиллерийских обстрелов.

"Мечта, чтобы война закончилась, а я на балконе жила. Там моя комната для рисования", — рассказала она.