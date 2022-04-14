Мы в ответе за тех, кого приручили: Военные РФ накормили забытых пьяными хозяевами кошек и собак под Херсоном

Солдаты также посоветовали владельцам животных, которые несколько дней морили питомцев голодом, не пить и не забывать о лучших друзьях человека.

Солдаты ВС РФ спасли от голодной смерти домашних животных в селе под Херсоном. Видео © Telegram / SHOT

Российские военные обнаружили в одном из домов в Херсонской области кошек и собак, которых безответственные хозяева не кормили несколько дней, и пожалели несчастных животных.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, российские солдаты случайно наткнулись на компанию пьяных хозяев, которые на несколько дней забыли про то, что за животными нужно ухаживать и хотя бы их кормить.

Солдаты угостили местных кошек и собак тушёнкой, а владельцам, которые всё это время были в пьяном угаре, дали совет не пить и не забывать о тех, кого они приручили.