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Регион
Опубликовано 14 апреля 2022, 22:02
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Депутат Шеремет призвал нанести ответный удар по центру управления в Киеве

Парламентарий считает, что пора прекратить "чаепития" властей Украины "с заезжими западными кураторами". По его мнению, в Киеве осознают неминуемость поражения.

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на атаки со стороны украинских военных по территории России нужно ответить сокрушительным ударом по Киеву — нанести его по центру управления.

По мнению парламентария, ударом по посёлку в Брянской области власти Украины продемонстрировали "трусливую террористическую сущность", направили её против мирных жителей: детей, женщин и стариков.

Режим ЧС введён в обстрелянном с Украины районе Брянской области
Режим ЧС введён в обстрелянном с Украины районе Брянской области

"Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве", — сказал Шеремет в интервью РИА "Новости".

По его мнению, власти Украины начали воевать с мирным населением, осознавая неминуемость поражения. Депутат Госдумы уверен, что это им с рук не сойдёт.

"Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами", — подчеркнул Шеремет.

Как сообщал Лайф, ранее в Брянской области подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи. В результате получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам с Украины, но люди не пострадали. Чуть позже стало известно, что в посёлке Климово ранены местные жители, загорелись жилые дома. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что Климово обстреляли ВСУ. А СК уточнил, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Пострадало восемь человек.

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Андрей Григорьев
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