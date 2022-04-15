Депутат Шеремет призвал нанести ответный удар по центру управления в Киеве
Парламентарий считает, что пора прекратить "чаепития" властей Украины "с заезжими западными кураторами". По его мнению, в Киеве осознают неминуемость поражения.
Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на атаки со стороны украинских военных по территории России нужно ответить сокрушительным ударом по Киеву — нанести его по центру управления.
По мнению парламентария, ударом по посёлку в Брянской области власти Украины продемонстрировали "трусливую террористическую сущность", направили её против мирных жителей: детей, женщин и стариков.
"Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве", — сказал Шеремет в интервью РИА "Новости".
По его мнению, власти Украины начали воевать с мирным населением, осознавая неминуемость поражения. Депутат Госдумы уверен, что это им с рук не сойдёт.
"Пора прекратить их чаепития с заезжими западными кураторами", — подчеркнул Шеремет.
Как сообщал Лайф, ранее в Брянской области подвергся обстрелу из миномёта пункт пропуска Новые Юрковичи. В результате получили повреждения два автомобиля, принадлежащие беженцам с Украины, но люди не пострадали. Чуть позже стало известно, что в посёлке Климово ранены местные жители, загорелись жилые дома. Губернатор Александр Богомаз подтвердил, что Климово обстреляли ВСУ. А СК уточнил, что удары были нанесены с украинских боевых вертолётов, которые незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Пострадало восемь человек.
Минобороны РФ