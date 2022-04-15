Депутат Шеремет призвал нанести ответный удар по центру управления в Киеве

Парламентарий считает, что пора прекратить "чаепития" властей Украины "с заезжими западными кураторами". По его мнению, в Киеве осознают неминуемость поражения.

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что на атаки со стороны украинских военных по территории России нужно ответить сокрушительным ударом по Киеву — нанести его по центру управления.

По мнению парламентария, ударом по посёлку в Брянской области власти Украины продемонстрировали "трусливую террористическую сущность", направили её против мирных жителей: детей, женщин и стариков.

"Считаю, что пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве", — сказал Шеремет в интервью РИА "Новости".

По его мнению, власти Украины начали воевать с мирным населением, осознавая неминуемость поражения. Депутат Госдумы уверен, что это им с рук не сойдёт.