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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 15 апреля 2022, 10:18

Песков назвал уничтожение нацбатальонов на Украине первостепенной задачей

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Кремле не сомневаются в выполнении целей специальной военной операции в Незалежной.

Поставленные в ходе специальной военной операции на Украине задачи будут выполнены, в этом нет сомнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главное — это освобождать всё-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены", — сказал он журналистам.

По словам официального представителя Кремля, никаких сомнений в этом быть не должно.

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А ранее сенатор Андрей Климов заявил, что "Операция Z" на Украине скоро закончится. Однако страны Запада продолжают поставлять Киеву вооружения, "заливая костёр бензином", добавил парламентарий.

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Александр Юнашев
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