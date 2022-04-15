Песков назвал уничтожение нацбатальонов на Украине первостепенной задачей

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Кремле не сомневаются в выполнении целей специальной военной операции в Незалежной.

Поставленные в ходе специальной военной операции на Украине задачи будут выполнены, в этом нет сомнений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Главное — это освобождать всё-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены", — сказал он журналистам.

По словам официального представителя Кремля, никаких сомнений в этом быть не должно.