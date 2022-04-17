Какие странности сопровождали судьбу крейсера "Москва" Оглавление Один из трёх "Атлантов" Крейсер "Москва" — символ окончания холодной войны Ремонт крейсера "Москва" Странные происшествия на крейсере "Москва" Военная слава Почему корабль, ставший символом окончания холодной войны, взял себе имя другого судна. 34777 34777 Флагман Черноморского флота РФ, российский гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" в Севастопольской бухте. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

По данным пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации, гвардейский крейсер "Москва" 14 апреля 2022 года затонул в Чёрном море при буксировке во время шторма. До этого в Минобороны сообщали, что на корабле при возгорании сдетонировал БК — боекомплект. Весь экипаж с крейсера был снят, крейсер сохранял плавучесть, однако вскоре потерял остойчивость и ушёл под воду.

Один из трёх "Атлантов"

Крейсер "Москва", 1992 год. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин и Дмитрий Телеоров

Крейсер "Москва" изначально носил совсем другое имя — "Слава". Он был заложен на стапелях судостроительного завода № 61 в Николаеве в далёком 1976 году и спущен на воду спустя три года. По натовской классификации ракетный крейсер принадлежал к проекту "Атлант", обладал мощным ракетным вооружением и мог уничтожать значимые наземные цели.

Основным вооружением крейсера были крылатые ракеты "Базальт", способные нести тактические ядерные боеголовки. Во время модернизации все российские крейсеры этого типа были переоснащены ракетами "Вулкан", способными поражать цели на расстоянии до тысячи километров.

Всего таких крейсеров в СССР было построено три, и после развала СССР все они достались Российской Федерации. Крейсер "Варяг" остался в Тихом океане, "Маршал Устинов" ходит по Северному морю, а третий военный корабль до последнего времени был флагманом Черноморского флота. Ещё один крейсер проекта "Атлант" — "Украина" — достался украинцам: в 1990-е годы он был готов на 95%, но украинцы так и не смогли его достроить. Сейчас он ржавеет у пристани.

Крейсер "Москва" — символ окончания холодной войны

Совместный ужин советской и американской делегаций на борту советского теплохода "Максим Горький", Мальта. Фото © Wikipedia

Ещё будучи "Славой", крейсер стал свидетелем мальтийского саммита 1989 года, в котором участвовали Джордж Буш – старший и Михаил Горбачёв. Саммит проходил в море, у побережья Мальты. Делегации ночевали на своих крейсерах, а встречались на борту теплохода "Максим Горький". Поскольку погода на море была неспокойной и многих чиновников мучила морская болезнь, встречу так и прозвали — "саммит морской болезни". С современной точки зрения было бы правильнее именовать его "тошнотворным". Саммит проходил всего через месяц после падения Берлинской стены, и лидеры США и СССР провозгласили на нём окончание холодной войны. Разумеется, все западные газеты тут же окрестили саммит самым важным событием XX века "наравне с Ялтинской конференцией". На самом деле это было предательство огромной страны её партийными элитами.

Ремонт крейсера "Москва"

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Удивительно, но вернувшийся после саммита крейсер был вынужден тут же встать в доки родного завода на ремонт. Было это в 1990 году. Экономика СССР была уже подорвана "молодыми реформаторами", и когда ремонт завершили, то командование Черноморского флота не смогло оплатить работы и было вынуждено обратиться к мэрии Москвы, чтобы она взяла шефство над кораблём. Сейчас это звучит, по крайней мере, странно, но тогда из ситуаций выходили кто как мог. В благодарность за оплату ремонта моряки переименовали крейсер в "Москву". Дело в том, что у России был противолодочный крейсер "Москва", но в 1996 году он был списан. Название освободилось, и "Славу" переименовали.

Правда, от задолженности это крейсер не спасло: российские моряки были вынуждены расплачиваться с украинскими судоремонтниками бартером: с крейсера в счёт оплаты были сняты шестиствольные артиллерийские установки АК-30. Украинцы хотели установить их на свой крейсер "Украина", но не срослось — и "Украина" вполне символично осталась стоять у причала.

Странные происшествия на крейсере "Москва"

Люди во время акции памяти затонувшего крейсера "Москва" около памятника 300-летию флота в Артбухте. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Вместе с названием ракетный гвардейский крейсер словно бы перенял у противолодочного крейсера "Москва" и судьбу: тот однажды горел и однажды даже садился на мель. Пожар случился в 1975 году на рейде Севастополя. Причиной пожара позже назвали короткое замыкание проводки. Дело вышло серьёзное — огонь на борту крейсера бушевал семь часов. Были полностью уничтожены помещения дизель-генераторов на носу корабля, один из кубриков, энергетический отсек и часть носовых отсеков. От угарного газа погибли три члена экипажа.

Подобное произошло и на ракетном крейсере: осенью 2009 года в одном из отсеков корабля случилось сильное задымление. Оно произошло из-за попадания дизтоплива на проводку. Однако жертв в тот раз удалось избежать.

Военная слава

Флагман Черноморского флота РФ российский гвардейский ракетный крейсер (ГРКР) "Москва" в Севастопольской бухте. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В 2016 году крейсер считался одним из лучших кораблей ВМФ России, он участвовал в парадах и на его борт поднимался президент Российской Федерации Владимир Путин. "Москва" принимала участие в совместных российско-индийских учениях "Индра-2003". Трижды участвовала в учениях в Средиземном море, в том числе в учениях с участием египетских боевых кораблей; посещала Кубу, Никарагуа, Венесуэлу. Постоянно несла боевое дежурство в Средиземноморье. В 2015 году крейсер стал штабом группировки российских кораблей во время боевых учений "Мост дружбы".

Крейсер неоднократно принимал участие в боевых действиях. В 2008 году во время принуждения к миру Грузии он поддерживал российские войска из вод Абхазии. В 2014 году блокировал военные украинские корабли в заливе Донузлав. С осени 2015 года, находясь у берегов Латакии, "Москва" осуществляла прикрытие авиагруппы российских ВКС в Сирии.

В 2016 году "Москву" на боевом дежурстве заменил "Варяг". А "Москва" встала на длительный ремонт в доки Севастополя. В следующий раз крейсер вышел в море только в 2020 году. За эти годы судоремонтники провели капремонт двигателей, заменили генераторы, кабель-трассы и радиотехнические системы корабля. В 2021 году "Москва" впервые в истории выполнила пуск самонаводящихся ракет "Вулкан". Цели, находившиеся на расстоянии 30 километров, были поражены. Все системы корабля были исправны, а флагман флота был готов к выполнению задач.

По некоторым данным, в феврале 2022 года крейсер мог принимать участие в российском десанте на остров Змеиный, в результате которого остров был захвачен, а 82 украинских пограничника сдались в плен российским военным.

На вооружении крейсера находились две артиллерийских установки АК-130, шесть установок АК-630, два противокорабельных ракетных комплекса "Вулкан", восемь зенитных установок "Форт" (возможно, их заменили на ЗРК С-400), два ЗРК "Оса-МА", два реактивных морских бомбомёта РБУ-6000, два торпедных аппарата и вертолёт Ка-27.

Авторы Майя Новик