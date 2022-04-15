СЦКК ЛНР: Украинские силовики при обстреле Золотого-5 повредили детский сад и два дома

По данным представительства Луганской Народной Республики в совместном центре, это был артиллерийский обстрел.

Детский сад и два дома повреждены в результате обстрела населённого пункта Золотое-5 в Луганской Народной Республике со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

"В результате артиллерийского обстрела населённого пункта Золотое-5 повреждено два жилых дома и детский сад "Берёзка", — говорится в сообщении.