СЦКК ЛНР: Украинские силовики при обстреле Золотого-5 повредили детский сад и два дома
По данным представительства Луганской Народной Республики в совместном центре, это был артиллерийский обстрел.
Детский сад и два дома повреждены в результате обстрела населённого пункта Золотое-5 в Луганской Народной Республике со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.
"В результате артиллерийского обстрела населённого пункта Золотое-5 повреждено два жилых дома и детский сад "Берёзка", — говорится в сообщении.
Ранее в ЛНР сообщили о подготовке украинскими спецслужбами теракта в Луганске. Жителям в соцсетях и мессенджерах массово рассылают сообщения с призывом выйти на митинг, который якобы состоится 16 апреля. В МГБ республики призвали людей не вестись на провокацию Киева.
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