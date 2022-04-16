NBC: Разведка США не подтвердила слова Байдена о "геноциде" на Украине

А в Госдепартаменте телеканалу анонимно сообщили, что высказывания президента затрудняют работу дипломатов по оценке происходящего в этой стране.

Американская разведка не видит подтверждений слов президента США Джо Байдена о "геноциде" на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожелавших остаться анонимными высокопоставленных представителей властей Штатов.

В материале говорится, что резкие высказывания Байдена вызвали обеспокоенность в его собственной администрации. Ряд чиновников "не поддерживают" оценку происходящего на Украине как геноцид.

"Геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы видим", — приводит телеканал высказывание одного из сотрудников разведки США.

Кроме того, два собеседника телеканала в Госдепартаменте посетовали, что высказывания Байдена затрудняют их работу над вынесением непредвзятых юридических оценок происходящего на Украине.