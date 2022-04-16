NBC: Разведка США не подтвердила слова Байдена о "геноциде" на Украине
А в Госдепартаменте телеканалу анонимно сообщили, что высказывания президента затрудняют работу дипломатов по оценке происходящего в этой стране.
Американская разведка не видит подтверждений слов президента США Джо Байдена о "геноциде" на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на пожелавших остаться анонимными высокопоставленных представителей властей Штатов.
В материале говорится, что резкие высказывания Байдена вызвали обеспокоенность в его собственной администрации. Ряд чиновников "не поддерживают" оценку происходящего на Украине как геноцид.
"Геноцид предполагает наличие цели уничтожения этнической группы или нации, и пока это не то, что мы видим", — приводит телеканал высказывание одного из сотрудников разведки США.
Кроме того, два собеседника телеканала в Госдепартаменте посетовали, что высказывания Байдена затрудняют их работу над вынесением непредвзятых юридических оценок происходящего на Украине.
Ранее Лайф рассказывал, что Дональд Трамп вслед за Байденом назвал события на Украине "геноцидом". Политолог Марат Баширов уверен, что это заявление не что иное, как "бросанием словечками" перед осенними выборами в Конгресс США. Официальные лица Соединённых Штатов на самом деле равнодушны к страданиям людей в Незалежной и к тому, как это отражается на их обычной жизни, добавил он.
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