Вертолётчики Росгвардии ударили по украинским националистам в тылу противника

В ведомстве рассказали, что в зоне проведения спецоперации на Украине летать приходится на малых высотах — так легче выявлять цели и замечать замаскированные позиции.

Вертолётчики Росгвардии на Украине уничтожили группу националистов и военную технику в тылу противника. О результатах такой операции рассказали в пресс-службе ведомства.

"Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлёт к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов. В результате была уничтожена вооружённая группа противника, а также три единицы военной техники", — говорится в сообщении.

В Росгвардии добавили, что вертолёты ведомства каждый день проводят вылеты из пункта базирования для выполнения служебно-боевых задач. Летать приходится на малых высотах.

"Так легче идентифицировать цели и вовремя заметить замаскированные позиции противника. Полёты в боевой обстановке требуют предельной концентрации от всего экипажа и быстрой реакции в случае изменения обстановки", — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.