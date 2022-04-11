Спецназ Росгвардии обезвредил более 400 кг тротила в Харьковской области

В лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, нашли 17 ящиков зелёного цвета, в каждом из которых находилось по 25 килограммов тротила.

Кадры из Харьковской области, где обнаружили более 400 килограммов тротила. Видео © Пресс-служба Росгвардии

Спецназ Росгвардии обнаружил в Харьковской области более 400 килограммов тротила, после чего обезвредил его. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Харьковской области в лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, спецназовцы Росгвардии обнаружили в схроне 17 ящиков зелёного цвета. В каждом из них находилось по 25 кг тротила", — говорится в сообщении.

Также было выявлено, что три ящика с тротилом лишены заводской укупорки. Для их проверки сотрудники применили специальную сапёрную "кошку". При этом сработали взрывные устройства, которые националисты установили на неизвлекаемость содержимого ящиков, и сдетонировали тротиловые шашки. Остальные 14 ящиков обезвредили и эвакуировали в безопасное место.