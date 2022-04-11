ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 апреля 2022, 13:58
3993

Спецназ Росгвардии обезвредил более 400 кг тротила в Харьковской области

В лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, нашли 17 ящиков зелёного цвета, в каждом из которых находилось по 25 килограммов тротила.

Кадры из Харьковской области, где обнаружили более 400 килограммов тротила. Видео © Пресс-служба Росгвардии

Спецназ Росгвардии обнаружил в Харьковской области более 400 килограммов тротила, после чего обезвредил его. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В Харьковской области в лесополосе, расположенной рядом с мостом через реку, спецназовцы Росгвардии обнаружили в схроне 17 ящиков зелёного цвета. В каждом из них находилось по 25 кг тротила", — говорится в сообщении.

Также было выявлено, что три ящика с тротилом лишены заводской укупорки. Для их проверки сотрудники применили специальную сапёрную "кошку". При этом сработали взрывные устройства, которые националисты установили на неизвлекаемость содержимого ящиков, и сдетонировали тротиловые шашки. Остальные 14 ящиков обезвредили и эвакуировали в безопасное место.

Минобороны РФ показало кадры работы сапёров в Черниговской области
Минобороны РФ показало кадры работы сапёров в Черниговской области

Ранее в Крыму были обнаружены схроны с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Внутри находилась металлическая труба, заваренная стальной пластиной, с зарядом из тротиловых шашек, а также восемь штатных электродетонаторов, два инициирующих средства и противотанковая мина.

BannerImage

Пресс-служба Росгвардии

Николь Вербер
  • Новости
  • Росгвардия
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar