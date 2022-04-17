Экс-посол Франции Аро обвинил США в двойных стандартах

Дипломат считает, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 году.

Обвинения в адрес России со стороны США вызывают недоумение с учётом богатой истории американских интервенций, таких как, например, скандальное вторжение США в Ирак в 2003 году. Об этом заявил бывший постпред Франции в ООН Жерар Аро.

"Факт состоит в том, что Запад пытается поучать остальной мир, очень часто используя двойные стандарты. Я вполне уверен, что боевые действия на Украине не более скандальны, чем вторжение в Ирак в 2003 году", — пояснил Аро в интервью изданию Global Times.

По словам бывшего дипломата, за последние 30 лет Вашингтон очень активно вмешивался в политику других стран, провозглашая себя "маяком свободы", тогда как в реальности это можно назвать способом воскресить колониальную политику. Аро добавил, что неприятие Запада странами третьего мира можно объяснить. Таким образом, даже если они не поддерживают позицию России по Украине, они могут поддержать страну, которая противопоставила себя Европе и США.