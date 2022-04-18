Депутат Госдумы Шхагошев посоветовал Байдену приехать не в Киев, а в Донбасс

Парламентарий отметил, что так американский лидер увидит, как украинские войска используют мирное население, и таким образом убедится, какая из сторон говорит правду.

Приглашение президента Соединённых Штатов Джо Байдена посетить Киев выглядит как возможное покушение со стороны властей Украины на его жизнь на фоне вооружения местного населения. Член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что американскому лидеру, чтобы узнать о происходящем, лучше стоит приехать в Донбасс.

"Зеленский вооружил практически всё население Киева, в том числе тысячи и тысячи представителей криминалитета и бывших заключённых. В таких условиях приглашение Байдена, честно говоря, похоже на покушение на него", — приводит слова парламентария РИА "Новости".