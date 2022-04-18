Депутат Госдумы Шхагошев посоветовал Байдену приехать не в Киев, а в Донбасс
Парламентарий отметил, что так американский лидер увидит, как украинские войска используют мирное население, и таким образом убедится, какая из сторон говорит правду.
Приглашение президента Соединённых Штатов Джо Байдена посетить Киев выглядит как возможное покушение со стороны властей Украины на его жизнь на фоне вооружения местного населения. Член Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что американскому лидеру, чтобы узнать о происходящем, лучше стоит приехать в Донбасс.
"Зеленский вооружил практически всё население Киева, в том числе тысячи и тысячи представителей криминалитета и бывших заключённых. В таких условиях приглашение Байдена, честно говоря, похоже на покушение на него", — приводит слова парламентария РИА "Новости".
По словам Шхагошева, если официальный Киев хочет показать Байдену происходящее, тогда его стоит пригласить не в украинскую столицу, а "поближе к Луганску и Донецку". Увидев своими глазами, как украинские войска укрываются за мирным населением, американский лидер наконец окончательно убедится, какая из конфликтующих сторон говорит правду, заключил депутат.
Как писал Лайф ранее, американские власти обсуждали возможность визита президента США Джо Байдена на Украину, но серьёзно такая поездка не планировалась. Американский лидер был бы рад продемонстрировать солидарность с жителями Украины, однако, по словам помощника главы государства по нацбезопасности Джейка Салливана, перед ним стоит серьёзный вопрос: использования каких активов поездка потребовала бы со стороны украинцев и США? Позже сам Байден заговорил о готовности лично посетить Киев. Но в Белом доме после этого вновь заявили, что поездка лидера Штатов на Украину пока не планируется.
ТАСС / AP / Carolyn Kaster