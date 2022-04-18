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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 04:49
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В Китае рассказали о выгодах США от затяжного конфликта на Украине

После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к тому, чтобы российская спецоперация не заканчивалась.

США рассчитывают на то, что конфликт на Украине затянется, из-за собственной выгоды. Об этом пишет китайская газета Global Times.

"После начала украинского кризиса почти все действия Вашингтона сводились к затягиванию конфликта, и для этого предпринимались все виды мобилизации и "усилий", — отмечается в материале издания.

WP: США и их союзники намерены изолировать и ослабить Россию
WP: США и их союзники намерены изолировать и ослабить Россию

По данным газеты, США пользуются ситуацией в интересах американских производителей оружия, чьи акции заметно растут, а также для извлечения геополитической выгоды от манипулирования Европой и НАТО, прикрываясь "российской угрозой". Авторы публикации отмечают, что именно военно-промышленный комплекс США больше всего заинтересован в продлении конфликта.

Ранее бывший премьер-министр Австралии заявил, что "стратегическую выгоду" из действий России на Украине пытается извлечь и Китай, который, пользуясь ситуацией, сосредоточился на США в региональном и глобальном масштабе.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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