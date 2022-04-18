Как Зеленский сдал своих боевиков в Мариуполе Несмотря на взятые на себя обязательства сохранять жизнь украинских граждан, президент Украины бросил военных в Мариуполе и пытается дистанцироваться от очередного провала. 491711 491711 Фото © Getty Images / Martyn Aim

Украинское командование не учится на своих ошибках уже восьмой год подряд. Давно можно было заметить, что военнослужащие ДНР и ЛНР берут украинские группировки в окружение и потом планомерно их уничтожают. Теперь украинские боевики попали в новый котёл в Мариуполе, где постепенно перевариваются.

Их бросило командование

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что связывается с так называемыми защитниками Мариуполя чуть ли не каждый день, но командиры, находящиеся в городе, рассказали, что связи с Киевом нет.

Киевским властям необходимо было организовать деблокаду Мариуполя, но они не пошли на это. Неудивительно, ведь российская группировка смогла сковать силы противника на киевском и черниговском направлениях, а когда наши военные начали перегруппировку на Донбасс, то попытка спасти боевиков в Мариуполе для украинского командования обернулась бы крахом.

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Нельзя не сказать, что Зеленский и его компания не организовали для своих подопечных и поставки оружия, и провизии. Сейчас операция по зачистке города переходит в завершающую стадию и главнокомандующий Украины мог бы взять на себя ответственность, просто дав приказ выходить из города любыми способами или сдаваться в плен. Такого не происходит и не произойдёт. Возможно, это некая месть за уличные акции, проходившие в Киеве, но, скорее всего, Зеленский так и не трансформировался из актёра в политика, способного принимать сложные решения.

Немного ясности в происходящее в Мариуполе внёс официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, боевикам "Азова" запретили сдаваться, а тех, кто готов отдаться на милость победителям, приказано расстреливать. Это касается не только украинских военных, но и наёмников, коих сейчас на том же заводе "Азовсталь" около 400 человек.

Сейчас украинский президент сравнивает ситуацию в Мариуполе с Иловайском, где донецким ополченцам удалось уничтожить больше тысячи карателей, но он забывает, что летняя кампания 2014 года закончилась Минскими соглашениями.

— Я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят поставит точку на всех переговорах, — заявляет Зеленский. Такой вариант подходит России, ведь тогда придётся проводить демилитаризацию и денацификацию в полной мере и на всей территории Украины. Конечно, Россия открывает коридоры для сдачи, кому-то удаётся выйти, а кто-то продолжает сидеть, надеясь на чудо. Но пленные при допросах отказывают в лояльности киевскому режиму, который их бросил. Так что все заявления Зеленского можно рассматривать не более чем новые поводы для записи видео.

Важность взятия Мариуполя

Мариуполь — это не только один из крупнейших экономических центров Украины, но это и город, входящий в десятку крупнейших населённых пунктов по количеству населения. По численности он превышает многие областные центры.

— Мариуполь — крупный портовый город. И, соответственно, на нём будут замкнуты многие логистические цепочки донбасской промышленности. Город стоит в удобной бухте. И недаром Потёмкин туда поселил греческих колонистов. Это прямая дорога в мир, в том числе и в Крым. Мариуполь — город-символ, который поднялся вместе с Донецком. Но 9 мая 2014 года произошло кровавое побоище, которое для наших сил закончилось неудачей. Город стал основной базой оккупантов. Теперь эта база практически находится в наших руках — это большая победа. Мариуполь — символ не только для нас, но и для противника. Это их своеобразный Сталинград, который не сдаётся. Когда Мариуполь падёт, для украинского общества это будет тяжёлым ударом и примером для других городов, — пояснил депутат Госдумы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

Переход города под контроль ДНР ставит в неудобное положение киевские власти. Перед ними встаёт вопрос, смогут ли украинские военные защищать другие крупные города. Для "шайки наркоманов" Мариуполь становится огромной репутационной потерей, ведь впереди ещё бои за Славянск, Краматорск и другие крупные населённые пункты Донбасса, а также оккупированные части Украины. Их освобождение, как и защита народа Донбасса, — главная цель спецоперации, обозначенная президентом России.

Бойцы чеченского добровольческого батальона "Ахмат" на территории Мариупольского металлургического комбината. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

— Цель главная — помощь людям в Донбассе, народу Донбасса, который мы признали, вынуждены были это сделать, потому что киевские власти, подталкиваемые Западом, отказались выполнять Минские соглашения, нацеленные на мирное решение проблем Донбасса, — заявил Владимир Путин.

Уже в ближайшие дни в Мариуполе не останется украинских националистов. Боевые действия переместятся к северной части Донецкой Народной Республики, где украинских радикалов ждёт Донбасский котёл, из которого, как показала практика Мариуполя, их никто не будет вытаскивать.

Фото © Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency Отрезвится ли украинское общество после освобождения Российскими войсками Мариуполя? 0 Да. Власть Зеленского потеряет доверие Нет. Украинская пропаганда сделает своё дело

Авторы Даниил Черных