Захарова обвинила Киев в войне против Красного Креста за отсутствие "агрессии на камеру"

Власти Незалежной не хотят проводить гуманитарные коридоры и урегулировать конфликтную ситуацию, подчеркнула дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Киев критикует сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), потому что украинские власти заинтересованы не в помощи людям, а в "агрессии на камеру".

Она отметила, что на Украине работают около 600 добровольцев Красного Креста, а организация доставила в страну более 500 тонн гуманитарной помощи. Однако, несмотря на это, в местных СМИ развернулась целая "информационная война" против МККК: требуют перестать помогать гуманитарным посредникам и делать взносы, а также призывают привлечь Красный Крест к ответственности. По мнению Захаровой, Киеву в первую очередь не нравится нейтральность гуманитарщиков.

"Это и понятно, ему нужна не помощь людям, а агрессия на камеру. Даже установленная Женевскими конвенциями терминология не устраивает украинцев, а это именно тот язык, который в своих заявлениях по Украине задействует МККК", — написала она в своём телеграм-канале.

Захарова отметила, что Киев не заинтересован в урегулировании и мирном разрешении конфликтной ситуации, не нуждается в гуманитарных коридорах и режиме тишины. Украинским властям даже не нужны собственные граждане, которых "Азов" использует в качестве живых щитов.

"А что нужно киевской администрации, так это больше западного вооружения, больше пропаганды ненависти и больше интервью Зеленского западным СМИ. Больше смертей и больше ужасных кадров. Больше фальсификаций. У них такой заказ из-за океана поступил", — заключила представитель МИД РФ.