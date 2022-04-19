Зампостпреда РФ рассказал, что история бабушки со Знаменем Победы вызвала резонанс в ООН

Дипломат назвал поступок пенсионерки настоящим подвигом и добавил, что продолжит делиться подобными историями с иностранными коллегами.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал о неоднозначной реакции во всемирной организации, которая была вызвана историей про бабушку, вышедшую к украинским военным со Знаменем Победы.

"Многие интересовались, коллеги в кулуарах спрашивали и звонили потом, что это за бабушка. Я отправлял видеоролик, рассказывал. Эта история действительно вызвала резонанс здесь, и я очень рад, что она и дома вызвала резонанс", — отметил заместитель постпреда в эфире телеканала "Соловьёв Live".

По словам Полянского, он не мог не рассказать эту историю, поскольку, по его мнению, эта бабушка совершила настоящий подвиг, продвигая то, во что верит. Дипломат отметил, что это нашло отклик в ООН, поэтому намерен продолжать приводить подобные примеры иностранным коллегам.