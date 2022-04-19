Годовщина освобождения концлагеря Маутхаузен пройдёт без официальных лиц РФ и Белоруссии

При этом на церемонии собираются возложить венки и букеты к памятникам этих государств. Само мероприятие будет проходить под названием "Политическое сопротивление".

Официальных представителей России и Белоруссии не пригласят на церемонию, посвящённую 77-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии, которая состоится 15 мая текущего года, из-за проведения спецоперации на Украине. Соответствующие письма получат послы этих государств в Вене. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на председателя местного комитета Маутхаузена Вилли Мерного.

"Участие обеих стран было бы несовместимо с присягой выживших узников Маутхаузена и их стремлением к миру и свободе", — сказал он.

При этом Мерный подчеркнул, что необходимо обеспечить возложение венков и букетов к памятникам РФ и Белоруссии. Кроме того, мероприятие в 2022 году будет проходить под названием "Политическое сопротивление". При этом в заявлении австрийского и международного комитетов, а также мемориального комплекса Маутхаузен признаётся роль советского народа в борьбе с нацизмом. Указывается, что память о страданиях военнопленных СССР в концлагерях и их сопротивлении нацистскому варварству была и продолжает оставаться центральной задачей работы австрийских учреждений.

"Огромные жертвы, принесённые Советским Союзом в составе союзников в борьбе с национал-социализмом и при освобождении многих концентрационных лагерей, незабываемы и являются неотъемлемой частью истории нашего континента", — говорится в заявлении.