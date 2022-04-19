Работники ОАК запустили видеофлешмоб в поддержку "Операции Z"

Сотрудники отметили, что сегодня россияне по примеру предыдущих поколений отстаивают свои интересы и защищают общую историю, чтобы обеспечить стране спокойное будущее.

Сотрудники авиационных предприятий России записали видео со словами поддержки ВС РФ и пожелали военным удачи. Видео © VK / "ОАК.Карьера"

Сотрудники авиационных заводов из российских регионов решили поддержать Вооружённые силы Российской Федерации и жителей Донбасса. Они пожелали солдатам успешно завершить свою работу и поскорее вернуться домой. Работники Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) записали видеообращения из разных уголков страны. Они отметили, что поддерживают Правительство РФ и ждут, что "мир наконец придёт в русские и украинские дома".

"О подвиге российского солдата мы слышали от своих дедушек и бабушек", — напомнили работники авиации.

Сотрудники ОАК отметили, что сегодня россияне по примеру предыдущих поколений отстаивают свои интересы и защищают общую историю, чтобы обеспечить России спокойное будущее.