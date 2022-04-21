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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 04:52
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В Индию не впустили японский самолёт с помощью для Украины

В Токио это официально объяснили недостатком координации, примерно такое же пояснение последовало и от индийских властей.

Власти Индии отказались принимать японский военно-транспортный самолёт с гуманитарным грузом для Украины. В конце апреля борту предстояло доставить груз в соседнюю с Украиной Польшу и Румынию.

Индия и ОАЭ используются в качестве перевалочных пунктов, это согласовано по линии Комиссариата ООН по делам беженцев. Однако 20 апреля поступил отказ.

Как пишет ТАСС, Индия в качестве причины указала недостаточное согласование. Официальный Токио, в свою очередь, объяснил ситуацию недостатком координации.

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Окончательное решение будет принято 22 апреля, узнало японское агентство Киодо. Вопрос, в частности, уже обсуждался на политсовете правящей Либерально-демократической партии.

"Индия близка с Россией. Неужели не учитывали возможности, что она развернётся на 180 градусов?" — приводит агентство слова одного из участников заседания.

Как ранее сообщал Лайф, обозреватель британской The Telegraph потребовал отказа Индии от дружбы с Россией в ущерб себе. В статье издания говорится, что Нью-Дели находится в едином лагере с Пекином. Эту ситуацию журналист считает "совершенно неприемлемым положением дел".

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Silas Stein

Дмитрий Алексиевич
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