В МИД России предложили возложить гарантии Украине на "пятёрку" Совбеза ООН
Киев сейчас добивается получения таких гарантий от нескольких стран по примеру пятой статьи Устава НАТО, но на это готовы не все.
В МИД РФ считают, что основу государств – гарантов безопасности Украины могут составить пять постоянных членов Совета Безопасности ООН: Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.
Директор Второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС заявил, что этот вопрос обсуждается на российско-украинских переговорах.
"Действительно, на этих переговорах помимо нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, предусматривающего её демилитаризацию и денацификацию, рассматриваются вопросы предоставления ей гарантий безопасности со стороны ряда стран", — сказал дипломат.
Как пояснил Полищук, предполагается, что основу института государств-гарантов может составить "пятёрка" постоянных членов Совбеза ООН.
"Не исключены и другие опции, поэтому точный список ещё не определён", — сказал представитель МИД.
Как ранее писал Лайф, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что исход переговоров с Украиной зависит от готовности Киева учесть требования Москвы. Министр подчеркнул, что в отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса всё так же присутствует неизменная принципиальность позиции Москвы.
ТАСС / Артем Рамазани-Зубов