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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 13:48
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Госдума назначила Набиуллину на пост главы ЦБ РФ на новый пятилетний срок

Эльвира Набиуллина. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Эльвира Набиуллина. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Её полномочия в качестве руководителя регулятора были продлены уже дважды, впервые она возглавила Банк России в 2013 году. Согласно правилам, более трёх сроков она занимать не сможет.

Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы Банка России на новый пятилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В Госдуме уточнили, что новый срок главы регулятора начнётся с 24 июня 2022 года.

Напомним, кандидатуру Набиуллиной 18 марта внёс президент РФ Владимир Путин. Она возглавляет Банк России с 2013 года, впервые её полномочия были продлены в 2017-м. Этот пост можно занимать не более трёх сроков подряд.

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Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ будет рассматривать дальнейшее снижение ставки. Председатель регулятора отметила, что на соответствующие решения будут влиять стабилизация ситуации на финансовом рынке и снижение инфляционного давления.

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Артур Лапсаков
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