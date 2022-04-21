Госдума назначила Набиуллину на пост главы ЦБ РФ на новый пятилетний срок

Её полномочия в качестве руководителя регулятора были продлены уже дважды, впервые она возглавила Банк России в 2013 году. Согласно правилам, более трёх сроков она занимать не сможет.

Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы Банка России на новый пятилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В Госдуме уточнили, что новый срок главы регулятора начнётся с 24 июня 2022 года.

Напомним, кандидатуру Набиуллиной 18 марта внёс президент РФ Владимир Путин. Она возглавляет Банк России с 2013 года, впервые её полномочия были продлены в 2017-м. Этот пост можно занимать не более трёх сроков подряд.