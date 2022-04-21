Госдума назначила Набиуллину на пост главы ЦБ РФ на новый пятилетний срок
Эльвира Набиуллина. Обложка © АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Её полномочия в качестве руководителя регулятора были продлены уже дважды, впервые она возглавила Банк России в 2013 году. Согласно правилам, более трёх сроков она занимать не сможет.
Госдума проголосовала за назначение Эльвиры Набиуллиной на должность главы Банка России на новый пятилетний срок. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В Госдуме уточнили, что новый срок главы регулятора начнётся с 24 июня 2022 года.
Напомним, кандидатуру Набиуллиной 18 марта внёс президент РФ Владимир Путин. Она возглавляет Банк России с 2013 года, впервые её полномочия были продлены в 2017-м. Этот пост можно занимать не более трёх сроков подряд.
Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ будет рассматривать дальнейшее снижение ставки. Председатель регулятора отметила, что на соответствующие решения будут влиять стабилизация ситуации на финансовом рынке и снижение инфляционного давления.