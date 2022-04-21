ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 12:24
13448

В КБР отец заставил ребёнка содрать Z-символику с чужого авто, а хозяйкой оказалась сотрудница МВД

Теперь на мужчину завели два уголовных дела: за вовлечение несовершеннолетней дочери в совершение преступления и публичные действия против ВС России.

В Нальчике мужчина заставил дочь содрать наклейку с буквой Z с чужой машины. Видео © t.me / shot_shot

В Нальчике местный житель заставил дочь содрать наклейку с буквой Z с чужого автомобиля, находившегося на парковке возле магазина. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

После того как 12-летняя девочка отклеила символ спецоперации на Украине, она выкинула его в мусорку. Произошедшее увидела хозяйка машины — сотрудница районного ОМВД РФ. В тот момент она выходила из магазина с покупками. Возмутившись увиденным, женщина позвонила в полицию.

В результате мужчину задержали. На допросе он рассказал, что ненавидит Россию. Правоохранители возбудили в отношении него два уголовных дела: "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" и "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ". Кроме того, выяснилось, что в марте злоумышленника оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение в соцсетях ложных сведений о российских военных.

В Курске экс-начальника ОМДВ приговорили к 13 годам колонии за госизмену
В Курске экс-начальника ОМДВ приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Ранее в Тульской области пенсионерка затушила Вечный огонь солью и "забыла" об этом. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Соседи пенсионерки рассказали, что у неё наблюдаются признаки деменции, но на учёте в психдиспансере женщина не стоит.

BannerImage

Кадр из видео телеграм-канала SHOT

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Кабардино-Балкарская Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar