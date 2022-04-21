В КБР отец заставил ребёнка содрать Z-символику с чужого авто, а хозяйкой оказалась сотрудница МВД

Теперь на мужчину завели два уголовных дела: за вовлечение несовершеннолетней дочери в совершение преступления и публичные действия против ВС России.

В Нальчике мужчина заставил дочь содрать наклейку с буквой Z с чужой машины. Видео © t.me / shot_shot

В Нальчике местный житель заставил дочь содрать наклейку с буквой Z с чужого автомобиля, находившегося на парковке возле магазина. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

После того как 12-летняя девочка отклеила символ спецоперации на Украине, она выкинула его в мусорку. Произошедшее увидела хозяйка машины — сотрудница районного ОМВД РФ. В тот момент она выходила из магазина с покупками. Возмутившись увиденным, женщина позвонила в полицию.

В результате мужчину задержали. На допросе он рассказал, что ненавидит Россию. Правоохранители возбудили в отношении него два уголовных дела: "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления" и "Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ". Кроме того, выяснилось, что в марте злоумышленника оштрафовали на 30 тысяч рублей за распространение в соцсетях ложных сведений о российских военных.