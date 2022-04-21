Депутат Макаров: России объявлен политический и экономический геноцид
Парламентарий отметил, что в западных странах сегодня происходит немыслимая инфляция. Это, по его мнению, является следствием безответственной политики, которая приводит к поиску виноватых.
Западные страны объявили России политический и экономический геноцид. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам депутат фракции "Единая Россия" Андрей Макаров.
Он обратил внимание на то, что в западных странах сегодня происходит немыслимая инфляция. Это, по мнению парламентария, является следствием безответственной политики, которая в конечном счёте приводит к поиску виноватых.
"Десять лет мы слышали, что санкции в отношении нашей страны не направлены против людей, но сегодня они направляются против каждого человека в нашей стране. И в мире они направляются в отношении людей только потому, что они русские. На самом деле мы имеем дело с новым вариантом, совершенно неизвестным ранее, политического и экономического геноцида нашего народа", — сказал Макаров в ходе отчёта Центробанка в нижней палате парламента.
Он также подчеркнул, что экономический кризис ещё не начался, а Россия уже оказалась готова к большинству вызовов. По словам Макарова, главной задачей ЦБ сегодня является не допустить гиперинфляции.
А ранее американское издание Business Insider сообщило, что Китай и Индия нарушили планы Запада по "экономическому краху" России. Автор статьи отметил, что Пекин и Нью-Дели не только не поддержали санкции, но ещё и продолжили торговые отношения с Москвой. В частности, страны продолжают закупать энергоресурсы у РФ.
Пресс-служба "Единой России"