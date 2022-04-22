Депутат Госдумы Шеремет призвал Киев "впредь не заикаться" об ударах по России

"Любая с их стороны подобная провокация повлечёт ответные меры по центру принятия решений в Киеве, при этом эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее. Поэтому впредь советуем киевскому режиму не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту", — заявил депутат в беседе с РИА "Новости". Он также предупредил, что безнаказанным никто не останется, возмездие произойдёт мгновенно, и подчеркнул, что "заглядываться" на территорию России лучше не стоит.