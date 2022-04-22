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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 09:23

Депутат Госдумы Шеремет призвал Киев "впредь не заикаться" об ударах по России

Таким образом он отреагировал на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту.

Депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет посоветовал киевским властям "впредь не заикаться" о нанесении ударов по территории России и Крымскому мосту.

"Любая с их стороны подобная провокация повлечёт ответные меры по центру принятия решений в Киеве, при этом эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее. Поэтому впредь советуем киевскому режиму не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту", — заявил депутат в беседе с РИА "Новости". Он также предупредил, что безнаказанным никто не останется, возмездие произойдёт мгновенно, и подчеркнул, что "заглядываться" на территорию России лучше не стоит.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту, назвав это сообщение анонсом теракта. По словам официального представителя Кремля, в этой фразе Данилова об угрозе одному из стратегических объектов РФ много признаков, подлежащих правовой проверке с последующим наказанием.

Медведев предупредил главу СНБО Украины о последствиях возможного удара по Крымскому мосту
Медведев предупредил главу СНБО Украины о последствиях возможного удара по Крымскому мосту
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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Виктория Дитрих
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