Депутат Госдумы Шеремет призвал Киев "впредь не заикаться" об ударах по России
Таким образом он отреагировал на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту.
Депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет посоветовал киевским властям "впредь не заикаться" о нанесении ударов по территории России и Крымскому мосту.
"Любая с их стороны подобная провокация повлечёт ответные меры по центру принятия решений в Киеве, при этом эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее. Поэтому впредь советуем киевскому режиму не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту", — заявил депутат в беседе с РИА "Новости". Он также предупредил, что безнаказанным никто не останется, возмездие произойдёт мгновенно, и подчеркнул, что "заглядываться" на территорию России лучше не стоит.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту, назвав это сообщение анонсом теракта. По словам официального представителя Кремля, в этой фразе Данилова об угрозе одному из стратегических объектов РФ много признаков, подлежащих правовой проверке с последующим наказанием.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ