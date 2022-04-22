"Бедные спортсмены": Олимпийский чемпион Захаров пожелал пловцу Рылову не опускать руки после отстранения
Спортсмену запретили участвовать в соревнованиях из-за митинга-концерта в «Лужниках» 18 марта.
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров заявил, что отстранение пловца Евгения Рылова от участия в международных соревнованиях свидетельствует о том, что политика является неотъемлемой частью спорта. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.
"Женя Рылов — наш товарищ, коллега, великолепный спортсмен. Очень жалко, что такая ситуация произошла. Ему можно пожелать только не опускать руки и дальнейших успехов. Наверное, все прекрасно понимают, что политика — неотъемлемая часть спорта. В принципе, я это знал давно. Жалко, что так сейчас выразилось, показала истинное лицо ситуация. Поэтому, видите, вот так вот бывает. Бедные спортсмены", — сказал Захаров.
В пятницу Рылова отстранили от участия в международных соревнованиях на девять месяцев. Это решение связано с участием спортсмена в митинге-концерте в "Лужниках" 18 марта.
Рылов выиграл две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Он первенствовал на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, в активе Рылова — серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Играх в Японии и бронза на двухсотметровке на спине на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Также Евгений является двукратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы.
ТАСС / РА / Jane Barlow