"Бедные спортсмены": Олимпийский чемпион Захаров пожелал пловцу Рылову не опускать руки после отстранения

Спортсмену запретили участвовать в соревнованиях из-за митинга-концерта в «Лужниках» 18 марта.

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров заявил, что отстранение пловца Евгения Рылова от участия в международных соревнованиях свидетельствует о том, что политика является неотъемлемой частью спорта. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом.

"Женя Рылов — наш товарищ, коллега, великолепный спортсмен. Очень жалко, что такая ситуация произошла. Ему можно пожелать только не опускать руки и дальнейших успехов. Наверное, все прекрасно понимают, что политика — неотъемлемая часть спорта. В принципе, я это знал давно. Жалко, что так сейчас выразилось, показала истинное лицо ситуация. Поэтому, видите, вот так вот бывает. Бедные спортсмены", — сказал Захаров.

В пятницу Рылова отстранили от участия в международных соревнованиях на девять месяцев. Это решение связано с участием спортсмена в митинге-концерте в "Лужниках" 18 марта.