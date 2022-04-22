Американский генерал Кин раскритиковал Шольца за отказ снабжать Украину оружием

По мнению военнослужащего США, заявление канцлера ФРГ об исчерпании возможностей поставок военных систем в Незалежную выглядит "ужасным оправданием".

Бывший заместитель начальника штаба Армии США Джек Кин раскритиковал федерального канцлера Германии Олафа Шольца за отказ снабжать Украину вооружением. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала Sky News.

"Это ужасное оправдание — особенно перед лицом того, с чем столкнулся Зеленский, его вооружённых сил и его очень отчаянных призывов. Очень неудовлетворительно, что они (в Германии. — Прим. Лайфа) не выступают здесь, чтобы помочь украинцам", — сказал генерал.