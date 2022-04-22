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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 18:51
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Американский генерал Кин раскритиковал Шольца за отказ снабжать Украину оружием

По мнению военнослужащего США, заявление канцлера ФРГ об исчерпании возможностей поставок военных систем в Незалежную выглядит "ужасным оправданием".

Бывший заместитель начальника штаба Армии США Джек Кин раскритиковал федерального канцлера Германии Олафа Шольца за отказ снабжать Украину вооружением. Соответствующее заявление прозвучало в эфире телеканала Sky News.

"Это ужасное оправдание особенно перед лицом того, с чем столкнулся Зеленский, его вооружённых сил и его очень отчаянных призывов. Очень неудовлетворительно, что они (в Германии. — Прим. Лайфа) не выступают здесь, чтобы помочь украинцам", сказал генерал.

Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности Украины
Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности Украины

Ранее Шольц заявил о том, что возможности Бундесвера в поставках вооружения Киеву достигли границ. Канцлер ФРГ отметил, что это не означает окончания "помощи" Украине, просто теперь вооружение будет отправляться с предприятий ВПК. По его словам, речь идёт о противотанковом оружии, ПВО и амуниции.

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Никита Осипов
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