В США предложили перед отправкой помощи Киеву проверить счета Зеленского

Инфляция в Штатах достигла наивысшего уровня, а Вашингтон продолжает печатать деньги и помогать Украине. При этом Америка не может отследить, куда в итоге попадает отправляемое.

В США предложили проверить счета президента Украины Владимира Зеленского перед отправкой помощи Киеву. Ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон выступил с этой идеей, возмутившись размерами финансовой поддержки Незалежной от Штатов.

Он отметил, что Америка не может отследить, куда попадает отправляемое на Украину вооружение. При этом инфляция в США достигла наивысшего уровня за долгие годы. Телеведущий выразил крайнее возмущение по поводу того, что Вашингтон продолжает печатать деньги и помогать властям Незалежной. Так, всего за неделю страна получила более миллиарда долларов.

"Сегодня министр финансов объявил, что они передали полмиллиарда на зарплаты украинским бюджетникам. Разве нам не следует сначала провести аудит финансов Зеленского?" — задался вопросом журналист.