В Британии обвинили Германию и Францию в "позорной слабости" за отказ противостоять России
Там уверены в том, что европейским политикам нужно перестать "сливаться" и начать идти в ногу с остальными членами западного альянса.
В британской газете The Telegraph возмутились отказом Германии и Франции противостоять России, подчеркнув, что странам "должно быть стыдно" из-за отказа активно вооружать Украину.
"Канцлер Германии Олаф Шольц проявляет позорную слабость в деле поддержки Киева", — выразили негодование авторы материала.
В опубликованной статье речь идёт о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон в последнее время несколько ужесточил антироссийскую риторику, однако его стремление сгладить конфликт вызывает недовольство у союзников, особенно у Польши. Английские журналисты уверены, что европейские политики должны идти в ногу с остальными членами западного альянса, а также перестать "сливаться" и оправдываться.
"Германия уже подорвала свою репутацию. <…> Евросоюз оказался бесполезен, несмотря на то что претендовал на роль супердержавы", — заключили обозреватели.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности Бундесвера в поставках вооружения Киеву достигли границ. Канцлер ФРГ отметил, что это не означает окончания "помощи" Украине, просто теперь вооружение будет отправляться с предприятий ВПК. По его словам, речь идёт о противотанковом оружии, ПВО и амуниции.
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