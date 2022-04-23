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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 14:29
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В Британии обвинили Германию и Францию в "позорной слабости" за отказ противостоять России

Там уверены в том, что европейским политикам нужно перестать "сливаться" и начать идти в ногу с остальными членами западного альянса.

В британской газете The Telegraph возмутились отказом Германии и Франции противостоять России, подчеркнув, что странам "должно быть стыдно" из-за отказа активно вооружать Украину.

"Канцлер Германии Олаф Шольц проявляет позорную слабость в деле поддержки Киева", — выразили негодование авторы материала.

Польша поставила Украине вооружений на $1,6 млрд
Польша поставила Украине вооружений на $1,6 млрд

В опубликованной статье речь идёт о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон в последнее время несколько ужесточил антироссийскую риторику, однако его стремление сгладить конфликт вызывает недовольство у союзников, особенно у Польши. Английские журналисты уверены, что европейские политики должны идти в ногу с остальными членами западного альянса, а также перестать "сливаться" и оправдываться.

"Германия уже подорвала свою репутацию. <…> Евросоюз оказался бесполезен, несмотря на то что претендовал на роль супердержавы", — заключили обозреватели.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что возможности Бундесвера в поставках вооружения Киеву достигли границ. Канцлер ФРГ отметил, что это не означает окончания "помощи" Украине, просто теперь вооружение будет отправляться с предприятий ВПК. По его словам, речь идёт о противотанковом оружии, ПВО и амуниции.

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Pexels

Виктория Дитрих
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