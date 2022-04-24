Верующие одарили военных РФ куличами за охрану храма в Херсонской области

Местные жители доброжелательны по отношению к российским солдатам и всегда готовы оказать поддержку. Бойцы не оставили без внимания их доброту и подготовили подарки для них.

В храме Новой Каховки Херсонской области Украины прошло пасхальное богослужение, безопасность на котором обеспечили ВС РФ. Видео © Telegram / SHOT

Пасхальное богослужение в храме Новой Каховки Херсонской области Украины прошло без происшествий благодаря военнослужащим ВС РФ. Они обеспечивали безопасность на протяжении всей службы, поздравляли с праздником местных жителей и дарили им подарки, передаёт телеграм-канал SHOT.

Один из российских военных с позывным "Магадан" подчеркнул, что основная задача ВС РФ — "чтобы не было недоброжелателей, которые помешают светлому празднику". Он рассказал, что местные жители доброжелательны по отношению к ним и всегда готовы оказать поддержку. Солдаты не оставили без внимания такое тёплое отношение и подготовили подарки для горожан и их детей.

"В этот святой день, православный день Пасхи, мы решили сделать подарок для наших маленьких людей и хоть как-то приукрасить их нелёгкое время скромными сладкими подарками", — сказал солдат с позывным "Дарган" и подчеркнул, что поздравляли с праздником всех, кого встречали.

Военнослужащие признались, что для них "огромная честь даже оказывать охрану в такой день". Как мы видим, со своей задачей наши военные успешно справились. В благодарность верующие тоже преподнесли им подарки — освящённые куличи.