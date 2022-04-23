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Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 13:44
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ВС России взяли под охрану храмы в Херсонской области на время пасхальных богослужений

Российские войска охраняют храмы во время пасхальных богослужений в украинских городах. Фото © SHOT

Российские войска охраняют храмы во время пасхальных богослужений в украинских городах. Фото © SHOT

Сегодняшней ночью в регионе будет временно отменён комендантский час, чтобы верующие смогли провести крестные ходы и службы в честь праздника.

Российские войска обеспечивают безопасность во время пасхальных богослужений в городах Новая Каховка, Таврийске и Каховке Херсонской области Украины, сообщил телеграм-канал SHOT.

Российские войска обеспечивают безопасность во время пасхальных богослужений в украинских городах. Фото © SHOT

Российские войска обеспечивают безопасность во время пасхальных богослужений в украинских городах. Фото © SHOT

Сегодняшней ночью в регионе будет временно отменён комендантский час, чтобы верующие смогли провести крестные ходы и службы в честь праздника Светлого Христова Воскресения. На фото видно, что российские бойцы стоят на страже безопасности у входа в храм.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному перемирию на Украине с 21 апреля на четыре дня в связи с Пасхой, которую 24 апреля празднуют православные христиане. По его словам, пауза откроет "безопасный проход всех гражданских лиц, желающих покинуть районы нынешней и потенциальной конфронтации", и позволит доставить гумпомощь. Киев согласился на предложение о пасхальной паузе, а вот первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский скептически отнёсся к этой идее.

Патриарх Кирилл в пасхальном послании призвал верующих хранить единство и молиться о мире
Патриарх Кирилл в пасхальном послании призвал верующих хранить единство и молиться о мире
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Виктория Дитрих
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