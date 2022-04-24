Литва предложила ЕС наложить санкции на патриарха Кирилла

Министр Ландсбергис допустил возможность перехода под покровительство константинопольского Его Святейшества.

Вильнюс предложил Брюсселю внести в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом новостному порталу 15min.lt сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Да, мы выступили с таким предложением. Окончательного ответа пока нет, идут дискуссии", — заявил министр.

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, литовские власти консультируются относительно намерения некоторых представителей церкви отказаться от иерархического подчинения Виленской и Литовской епархии православной церкви Московскому патриархату и перейти под покровительство Константинопольского патриарха.